ua en ru
Ср, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зірка "Кварталу" розповіла про тяжке поранення брата на фронті: "Було так страшно"

Середа 14 травня 2025 12:10
UA EN RU
Зірка "Кварталу" розповіла про тяжке поранення брата на фронті: "Було так страшно" Олександра Машлятіна (фото: instagram.com/mashliatina)
Автор: Катерина Собкова

Акторка "Жіночого Кварталу" і "Ліги сміху" Олександра Машлятіна вперше відверто розповіла про важке поранення свого брата на фронті.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю для Маші Єфросиніної в YouTube.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ брат Олександри мобілізувався до ЗСУ, воював на нулі й отримав важке поранення.

"Так, поранення було важким. Це було так страшно. Йому осколок розбив стегно повністю", - зазначила актриса.

Вона розповіла також, як брат Олексій отримав поранення.

"Їх завалило. Він не міг ходити, а йому потрібно було дістатися до якоїсь точки евакуації. Він на адреналіні якось туди доповз", - зазначила вона.

Коли це сталося, Олександра відчувала, що з рідною людиною не все гаразд. Два дні він не відповідав на повідомлення і не виходив на зв'язок.

"Ось ти просто відчуваєш, що щось сталося. А потім це підтверджується тим, що немає зв'язку, повідомлення в нікуди", - зазначила Машлятіна.

Також вона поділилася подробицями його лікування та реабілітації.

"Він пролежав в Україні з апаратом Ілізарова у військовому госпіталі. Дуже хороші там лікарі, але зараз немає просто фізично можливості поставити на ноги. І якось нам пощастило, ми потрапили в програму реабілітації та поїхали в Нідерланди. І мама поїхала з ним. У Нідерландах його прооперували й поставили на ноги, можна сказати", - розповіла артистка.

Але після того, як її брат уже почав ходити, почалися ускладнення.

"Він у принципі вже нормально став ходити. У нього такий "чобіток" спеціальний. А потім почалися ускладнення. Там не дуже все добре. Потрібно знову міняти цей суглоб. Він уже тут, у Києві, стоїть у черзі на операцію. Та, яка має бути від держави, безплатний", - зазначила вона.

Нагадаємо, Машлятіна - зірка "Ліги Сміху" та "Жіночого Кварталу". Їй 33 роки.

Навчалася на факультеті журналістики, але не змогла його закінчити, здобула освіту перекладача англійської мови.

У січні 2025 року розсекретила свого нового коханого - 28-річного фотографа Івана Кабанкова. За словами Машлятіної, вони у стосунках уже понад рік.
Зірка &quot;Кварталу&quot; розповіла про тяжке поранення брата на фронті: &quot;Було так страшно&quot;
Олександра Машлятіна (фото: instagram.com/mashliatina)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
95-й квартал Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Зеленський чекає Путіна. Що відомо про можливі перемовини в Туреччині
Зеленський чекає Путіна. Що відомо про можливі перемовини в Туреччині