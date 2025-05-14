Звезда "Квартала" рассказала о тяжелом ранении брата на фронте: "Было так страшно"
Актриса "Женского Квартала" и "Лиги смеха" Александра Машлятина впервые откровенно рассказала о тяжелом ранении своего брата на фронте.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью для Маши Ефросининой в YouTube.
После начала полномасштабного вторжения РФ брат Александры мобилизировался в ВСУ, воевал на нуле и получил тяжелое ранение.
"Да, ранение было тяжелым. Это было так страшно. Ему осколок разбил бедро полностью", - отметила актриса.
Она рассказала также, как брат Алексей получил ранение.
"Их завалило. Он не мог ходить, а ему нужно было добраться до какой-то точки эвакуации. Он на адреналине как-то туда дополз", - отметила она.
Когда это случилось, Александра чувствовала, что с родным человеком не все в порядке. Два дня он не отвечал на сообщения и не выходил на связь.
"Вот ты просто чувствуешь, что что-то случилось. А потом это подтверждается тем, что нет связи, сообщения в никуда", - отметила Машлятина.
Также она поделилась подробностями его лечения и реабилитации.
"Он пролежал в Украине с аппаратом Илизарова в военном госпитале. Очень хорошие там врачи, но сейчас нет просто физически возможности поставить на ноги. И как-то нам повезло, мы попали в программу реабилитации и поехали в Нидерланды. И мама поехала с ним. В Нидерландах его прооперировали и поставили на ноги, можно сказать", - рассказала артистка.
Но после того как ее брат уже начал ходить, начались усложнения.
"Он в принципе уже нормально стал ходить. У него такой "сапожок" специальный. А потом начались осложнения. Там не очень все хорошо. Нужно снова менять этот сустав. Он уже тут, в Киеве, стоит в очереди на операцию. Та, которая должна быть от государства, бесплатная", - отметила она.
Напомним, Машлятина - звезда "Лиги Смеха" и "Женского Квартала". Ей 33 года.
Училась на факультете журналистики, но не смогла его закончить, получила образование переводчика английского языка.
В январе 2025 года рассекретила своего нового возлюбленного - 28-летнего фотографа Ивана Кабанкова. По словам Машлятиной, они в отношениях уже более года.
Александра Машлятина (фото: instagram.com/mashliatina)
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