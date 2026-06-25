Краснодарський край РФ атакували дрони: горить Полтавська нафтобаза
Краснодарський край РФ обстріляли безпілотники, в результаті спалахнула пожежа на території Полтавської нафтобази, яка є стратегічною для регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
НП на нафтобазі базі підтвердив у ніч на 25 червня голова Красноармійського району Олександр Харитонов. У російському месенджері "Макс" він написав, що на нафтобазу впали уламки збитого дрону.
"Внаслідок падіння уламків БПЛА на Полтавській нафтобазі сталося займання. На місці працюють екстрені та оперативні служби", - передають OSINT-канали слова чиновника.
Харитонов додав, що рух автодорогою, що з'єднує станицю Полтавську та хутір Трудоболіківський, тимчасово перекрито.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, принаймні на офіційному каналі в Telegram, нічого не написав про те, що сталося.
Відомо, що Полтавська нафтобаза є регіональним об'єктом паливної інфраструктури, що забезпечує постачання палива для частини Краснодарського краю та Республіки Адигея. Резервуарний парк налічує близько 28 резервуарів.
Паливна криза РФ і дрони
Як відомо, Сили Оборони України значно вплинули на енергогалузь РФ, завдаючи ударів по відповідним нафтовим та газовим об'єктам. У зв'язку з цим агресор вже відчув жорсткий дефіцит палива і, донедавна одним із головних експортерів енергоресурсу, змушений імпортувати його з інших країн.
Наприклад, за даними ЗМІ, РФ просить Казахстан 50 тисяч тонн бензину через кризу з паливом.
Говорячи про нещодавні атаки БпЛА, гучною вважається недавня атака на Московський НПЗ, який у результаті припинив свою роботу щонайменше до 2027 року. На об'єкті спалахнула сильна пожежа після атаки дронів, пошкодивши як сам об'єкт, так і продукцію.