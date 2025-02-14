Зірка "Кріпосної" "засвітила" загадкового коханого, від якого народила донечку

Для підпису до публікації вона обрала рядки з поеми "Катерина" Тараса Шевченка.

"Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі - чужі люди,

Роблять лихо з вами", - написала Сагайдачна.



Анна Сагайдачна показала коханого (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На фото вона позує в обіймах свого коханого, ім'я та обличчя якого досі приховує.

Примітно, що на безіменному пальці правої руки у неї видніється обручка. Можливо, коханий уже освідчився актрисі.



Анна Сагайдачна з батьком своєї дочки (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На інших фото чоловік зображений зі спини, а актриса ніжно притискається до нього.

Як відреагували в мережі

Підписники відомої акторки одразу ж почали коментувати її публікацію:

"Прекрасне фото, тільки навіщо ви нам спину чоловіка показали? Якщо все офіційно і не зраджує сім'ї, то навіщо ховати обличчя"

"Фото вогонь, зі святом вашу сім'ю, нехай завжди буде любов"

"Ви дуже красива"

"Дуже красиві"

"Неймовірно красива сім'я. Любіть і будьте кохані"

"Якась зовсім інша стала Анна в цьому шлюбі. Прямо скільки вогню в очах. Нехай всі будуть коханими".



Анна Сагайдачна з коханим (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Що відомо про Анну Сагайдачну

Сагайдачній 35 років, вона з дитинства захоплювалася музикою і танцями.

Знялася більш ніж у 40 фільмах і серіалах, а також заслужила визнання як актриса дубляжу. Однак її шлях у кіно був не швидким: спочатку вона працювала аніматором, потім займалася озвученням фільмів, і тільки потім отримала свої перші ролі.

Одна з найбільш пам'ятних ролей - образ благополучної доньки багатого поміщика Наталі Дорошенко в українському серіалі "Кріпосна".



Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Особисте життя

Анна Сагайдачна була одружена з Євгеном Третяком, у цьому шлюбі народився син Тимур. Пара розлучилася 2023 року, проте оголосила про це тільки 2024 року. В одному з інтерв'ю вона підкреслила, що розлучення було для неї не простим періодом.

Нові стосунки стали справжньою несподіванкою для неї. Про її обранця практично нічого не відомо. Сагайдачна розповіла, що він не з шоу-бізнесу.

У грудні 2024 року вона вдруге стала мамою. Вона вже встигла прийти у форму після пологів, про що розповіла в мережі.



Анна Сагайдачна з дітьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)