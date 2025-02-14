Зірка "Кріпосної" "засвітила" загадкового коханого, від якого народила донечку

Відома українська акторка Анна Сагайдачна, яка в грудні 2024 року вдруге стала мамою, на честь Дня всіх закоханих показала нові фото з батьком своєї доньки.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram зірки.
Для підпису до публікації вона обрала рядки з поеми "Катерина" Тараса Шевченка.
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люди,
Роблять лихо з вами", - написала Сагайдачна.
Анна Сагайдачна показала коханого (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
На фото вона позує в обіймах свого коханого, ім'я та обличчя якого досі приховує.
Примітно, що на безіменному пальці правої руки у неї видніється обручка. Можливо, коханий уже освідчився актрисі.
Анна Сагайдачна з батьком своєї дочки (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
На інших фото чоловік зображений зі спини, а актриса ніжно притискається до нього.
Підписники відомої акторки одразу ж почали коментувати її публікацію:
Анна Сагайдачна з коханим (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Сагайдачній 35 років, вона з дитинства захоплювалася музикою і танцями.
Знялася більш ніж у 40 фільмах і серіалах, а також заслужила визнання як актриса дубляжу. Однак її шлях у кіно був не швидким: спочатку вона працювала аніматором, потім займалася озвученням фільмів, і тільки потім отримала свої перші ролі.
Одна з найбільш пам'ятних ролей - образ благополучної доньки багатого поміщика Наталі Дорошенко в українському серіалі "Кріпосна".
Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Анна Сагайдачна була одружена з Євгеном Третяком, у цьому шлюбі народився син Тимур. Пара розлучилася 2023 року, проте оголосила про це тільки 2024 року. В одному з інтерв'ю вона підкреслила, що розлучення було для неї не простим періодом.
Нові стосунки стали справжньою несподіванкою для неї. Про її обранця практично нічого не відомо. Сагайдачна розповіла, що він не з шоу-бізнесу.
У грудні 2024 року вона вдруге стала мамою. Вона вже встигла прийти у форму після пологів, про що розповіла в мережі.
Анна Сагайдачна з дітьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)