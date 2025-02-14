Звезда "Кріпосної" "засветила" загадочного возлюбленного, от которого родила доченьку

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная, которая в декабре 2024 года во второй раз стала мамой, в честь Дня всех влюбленных показала новые фото с отцом своей дочери.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram звезды.
Для подписи к публикации она выбрала строки из поэмы "Катерина" Тараса Шевченко.
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами", - написала Сагайдачная.
Анна Сагайдачная показала возлюбленного (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
На фото она позирует в объятиях своего возлюбленного, имя и лицо которого до сих пор скрывает.
Примечательно, что на безымянном пальце правой руки у нее виднеется кольцо. Возможно, возлюбленный уже сделал актрисе предложение.
Анна Сагайдачная с отцом своей дочери (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
На других фото мужчина изображен со спины, а актриса нежно прижимается к нему.
Подписчики известной актрисы тут же принялись комментировать ее публикацию:
Анна Сагайдачная с возлюбленным (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Сагайдачной 35 лет, она с детства увлекалась музыкой и танцами.
Снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, а также заслужила признание как актриса дубляжа. Однако ее путь в кино был не быстрым: сначала она работала аниматором, затем занималась озвучкой фильмов, и только потом получила свои первые роли.
Одна из самых запоминающихся ролей - образ благополучной дочери богатого помещика Натали Дорошенко в украинском сериале "Кріпосна".
Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Анна Сагайдачная была замужем за Евгением Третьяком, в этом браке родился сын Тимур. Пара развелась в 2023 году, однако объявила об этом только в 2024 году. В одном из интервью она подчеркнула, что развод был для нее не простым периодом.
Новые отношения стали настоящей неожиданностью для нее. Об ее избраннике практически ничего не известно. Сагайдачная рассказала, что он не из шоу-бизнеса.
В декабре 2024 года она во второй раз стала мамой. Она уже успела прийти в форму после родов, о чем рассказала в сети.
Анна Сагайдачная с детьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)