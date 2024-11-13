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Вагітна зірка "Кріпосної" відверто висловилася про розлучення і нове кохання: "Це випадковість"

Середа 13 листопада 2024 11:48
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Вагітна зірка "Кріпосної" відверто висловилася про розлучення і нове кохання: "Це випадковість" Анна Сагайдачна стане мамою вдруге (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Любов Блажко

Українська акторка Анна Сагайдачна, яка нещодавно оголосила про другу вагітність, розкрила деякі деталі справ сердечних.

Що сказала зірка серіалу "Кріпосна", пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її коментар для програми "Ранок у великому місті".

Особисте життя Анни Сагайдачної

Знаменитість не приховує, що розлучення з Євгеном Третяком стало для неї випробуванням, це рішення було непростим. Для його прийняття знадобився тривалий час.

"Це було моє рішення, скажу так, і воно формувалося не один рік. Я і мій колишній чоловік ми про це насправді знаємо, що були певні питання, які, на жаль, ми не змогли вирішити", - сказала Анна.

Що ж стосується нового її кохання, то Сагайдачна зазначає, що ці стосунки почалися раптово і стали для неї справжньою несподіванкою. Нова любов прийшла у її життя тоді, коли вона вже знаходилась у процесі розлучення.

"Це випадковість, ця зустріч не була якоюсь точно запланованою. Це абсолютно нова людина в моєму житті, яка впала мені як сніг на голову, власне десь там вже паралельно з розлученням", - пояснила акторка.

Вагітна зірка &quot;Кріпосної&quot; відверто висловилася про розлучення і нове кохання: &quot;Це випадковість&quot;Вагітна зірка &quot;Кріпосної&quot; відверто висловилася про розлучення і нове кохання: &quot;Це випадковість&quot;скриншои з інтерв'ю

Також зірка поділилася, що її новий партнер та батько майбутньої дитини не має відношення до сфери шоу-бізнесу. Наразі селебриті не готова розкривати особистість коханого, але, як вона підкреслила, якщо їй захочеться це зробити, то вона піде на такий крок.

"Це так само, як з вагітністю: настане день, можливо, я прокинусь через тиждень і подумаю: "У нас стільки класних фоток, чому я їх ховаю?" - зазначила Анна.

Що відомо про Анну Сагайдачну

Визнання акторка здобула після ролі Наталки Дорошенко у костюмованій драмі "Кріпосна". Також вона знялася у низці фільмів та серіалів, у списку яких "Червона королева", "Справедливість", "Віддана", "Найкращий друг".

Окрім акторства, займається озвучкою фільмів і мультфільмів українською мовою, а також номінувалася на премію "Телетріумф" за роль у серіалі "Червона королева".

Вагітна зірка &quot;Кріпосної&quot; відверто висловилася про розлучення і нове кохання: &quot;Це випадковість&quot;Вагітна зірка &quot;Кріпосної&quot; відверто висловилася про розлучення і нове кохання: &quot;Це випадковість&quot;Анна Сагайдачна скоро стане мамою вдруге (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Від шлюбу з Євгеном Третяком має сина. Сагайдачна повідомила про розлучення лише кілька місяців тому, у червні. Проте розсталися з колишнім партнером вони ще минулого року, просто акторка не говорила про це фанам.

Попри розрив, обоє залишаються для сина Тимура гарними батьками.

Тим часом акторка Саліванчук зізналася, чи вільне її серце після розлучення з чоловіком-депутатом.

А ще днями Білик назвала співачку, з якою сварилася через ревнощі до Коляденка.

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