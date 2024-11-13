Вагітна зірка "Кріпосної" відверто висловилася про розлучення і нове кохання: "Це випадковість"

Що сказала зірка серіалу "Кріпосна", пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її коментар для програми "Ранок у великому місті".

Особисте життя Анни Сагайдачної

Знаменитість не приховує, що розлучення з Євгеном Третяком стало для неї випробуванням, це рішення було непростим. Для його прийняття знадобився тривалий час.

"Це було моє рішення, скажу так, і воно формувалося не один рік. Я і мій колишній чоловік ми про це насправді знаємо, що були певні питання, які, на жаль, ми не змогли вирішити", - сказала Анна.

Що ж стосується нового її кохання, то Сагайдачна зазначає, що ці стосунки почалися раптово і стали для неї справжньою несподіванкою. Нова любов прийшла у її життя тоді, коли вона вже знаходилась у процесі розлучення.

"Це випадковість, ця зустріч не була якоюсь точно запланованою. Це абсолютно нова людина в моєму житті, яка впала мені як сніг на голову, власне десь там вже паралельно з розлученням", - пояснила акторка.

скриншои з інтерв'ю

Також зірка поділилася, що її новий партнер та батько майбутньої дитини не має відношення до сфери шоу-бізнесу. Наразі селебриті не готова розкривати особистість коханого, але, як вона підкреслила, якщо їй захочеться це зробити, то вона піде на такий крок.

"Це так само, як з вагітністю: настане день, можливо, я прокинусь через тиждень і подумаю: "У нас стільки класних фоток, чому я їх ховаю?" - зазначила Анна.

Що відомо про Анну Сагайдачну

Визнання акторка здобула після ролі Наталки Дорошенко у костюмованій драмі "Кріпосна". Також вона знялася у низці фільмів та серіалів, у списку яких "Червона королева", "Справедливість", "Віддана", "Найкращий друг".

Окрім акторства, займається озвучкою фільмів і мультфільмів українською мовою, а також номінувалася на премію "Телетріумф" за роль у серіалі "Червона королева".

Анна Сагайдачна скоро стане мамою вдруге (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Від шлюбу з Євгеном Третяком має сина. Сагайдачна повідомила про розлучення лише кілька місяців тому, у червні. Проте розсталися з колишнім партнером вони ще минулого року, просто акторка не говорила про це фанам.

Попри розрив, обоє залишаються для сина Тимура гарними батьками.