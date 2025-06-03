Зірка "Кріпосної" "засвітила" свого коханого, від якого народила доньку

Зірка популярного серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна днями відсвяткувала день народження. У зв'язку з цим вона показала нові фото і відео, на яких "засвітила" свого коханого.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram .

Анна Сагайдачна показала нові фото з дітьми та бойфрендом

"Я ніколи не дякувала собі. Ніколи. Ні за що. А цього року хочу. Подякувати. Собі. Тій маленькій дівчинці всередині мене, яка продовжує любити та вірити", - зазначила Сагайдачна.

Вона продемонструвала, як її привітали друзі та близькі. На фото можна побачити безліч розкішних букетів.

Зірка "Кріпосної" показала фото зі святкування дня народження (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

У публікації вона також показала свою 6-місячну доньку Міру і 6-річного сина Тимура.

Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Крім того, вона "засвітила" в короткому відео свого коханого, ім'я та обличчя якого досі приховує.

Анна Сагайдачна з коханим (скриншот)

Що відомо про особисте життя Сагайдачної

Актриса вже двічі була в офіційному шлюбі. Перший раз вона вийшла заміж у студентські роки. Цей шлюб тривав недовго і, за словами Сагайдачної, проблеми в ньому почалися відразу.

Потім артистка була одружена з Євгеном Третяком, у цьому шлюбі народився син Тимур. Пара розлучилася 2023 року після 5 років шлюбу, проте оголосила про це тільки 2024 року. В одному з інтерв'ю актриса розповідала, що розлучення було для неї непростим періодом.

Уже через кілька місяців після новини про розставання з чоловіком вона оголосила, що вагітна від нового коханого. Сагайдачна досі не розсекретила, як його звуть. Також вона не показала своїм фоловерам його обличчя.

У грудні 2025-го у пари народилася донька.

Сагайдачна з донькою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Хто така Анна Сагайдачна

Сагайдачній 36 років. Народилася в Харківській області, закінчила Київський національний університет культури та мистецтв, а також Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Однак кар'єра акторки в неї склалася не одразу - спочатку Сагайдачна працювала аніматоркою, потім озвучувала фільми та серіали.

Дебютувала в кіно 2008 року у стрічці "Рідні люди". Найвідоміша її роль - донька багатого поміщика Наталія Дорошенко в серіалі "Кріпосна".

За свою кар'єру зіграла в більш ніж 40 фільмах і серіалах.

Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)