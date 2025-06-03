Звезда "Кріпосної" "засветила" своего возлюбленного, от которого родила дочь
Звезда популярного сериала "Кріпосна" Анна Сагайдачная на днях отпраздновала день рождения. В связи с этим она показала новые фото и видео, на которых "засветила" своего возлюбленного.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram.
Анна Сагайдачная показала новые фото с детьми и бойфрендом
"Я никогда не благодарила себя. Никогда. Ни за что. А в этом году хочу. Поблагодарить. Себя. Ту маленькую девочку внутри меня, которая продолжает любить и верить", - отметила Сагайдачная.
Она продемонстрировала, как ее поздравили друзья и близкие. На фото можно увидеть множество роскошных букетов.
Звезда "Кріпосної" показала фото с празднования дня рождения (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
В публикации она также показала свою 6-месячную дочку Миру и 6-летнего сына Тимура.
Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Кроме того, она "засветила" в коротком видео своего возлюбленного, имя и лицо которого до сих пор скрывает.
Анна Сагайдачная с возлюбленным (скриншот)
Что известно про личную жизнь Сагайдачной
Актриса уже два раза была в официальном браке. Первый раз она вышла замуж в студенческие годы. Этот брак продлился недолго и, по словам Сагайдачной, проблемы в нем начались сразу.
Затем артистка была замужем за Евгением Третьяком, в этом браке родился сын Тимур. Пара развелась в 2023 году после 5 лет брака, однако объявила об этом только в 2024 году. В одном из интервью актриса рассказывала, что развод был для нее непростым периодом.
Уже через несколько месяцев после новости о расставании с супругом она объявила, что беременна от нового возлюбленного. Сагайдачная до сих пор не рассекретила, как его зовут. Также он не показала своим фолловерам его лицо.
В декабре 2025-го у пары родилась дочь.
Сагайдачная с дочкой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Кто такая Анна Сагайдачная
Сагайдачной 36 лет. Родилась в Харьковской области, закончила Киевский национальный университет культуры и искусств, а также Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Однако карьера актрисы у нее сложилась не сразу - сначала Сагайдачная работала аниматором, потом озвучивала фильмы и сериалы.
Дебютировала в кино в 2008 году в ленте "Рідні люди". Самая известная ее роль - дочка богатого помещика Наталья Дорошенко в сериале "Кріпосна".
За свою карьеру сыграла в более чем 40 фильмах и сериалах.
Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
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