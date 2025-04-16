Зірка "Кріпосної" вперше показала обличчя 4-місячної доньки: на кого вона схожа

У новій серії фото вона показала, як проводить час із двома дітьми.

"Яке майбутнє чекає на моїх дітей? Страшні часи, страшні події. Так хочеться захистити їх від усієї біди; так хочеться навчити любити, дружити, допомагати, не заздрити, плекати своє і не бажати чужого", - зазначила актриса.



Анна Сагайдачна показала обличчя доньки (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На фото можна частково роздивитися обличчя її 4-місячної доньки. Зазначимо, що ім'я своєї дитини зірка "Кріпосної" досі приховує.



Як виглядає донька Сагайдачної (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Як відреагували в мережі

Фоловери української акторки одразу ж почали коментувати її публікацію, зазначивши, що малятко схоже на неї:

"Бусинка маленька. А Тіма вже такий дорослий"

"Донечка схожа на вас"

"Ваше материнство надихає"

"Нехай донечка росте здоровою".



Анна Сагайдачна вперше показала обличчя доньки (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Що відомо про особисте життя Сагайдачної

Акторка двічі була в офіційному шлюбі. Перший раз вона вийшла заміж у студентські роки. Цей шлюб тривав недовго і, за словами Сагайдачної, проблеми в ньому почалися відразу.

Потім вона була одружена з Євгеном Третяком, у цьому шлюбі народився син Тимур. Пара розлучилася 2023 року, проте оголосила про це тільки 2024 року. В одному з інтерв'ю вона підкреслила, що розлучення було для неї непростим періодом.

За кілька місяців після розлучення вона зізналася, що має нові стосунки, ба більше - актриса вже була вагітна.

У грудні 2024 року вона народила доньку, ім'я якої досі приховує.

Про свого обранця зірка "Кріпосної" також практично нічого не розповідає і не показує його обличчя. Відомо, що він є приватним підприємцем.

В інтерв'ю Славі Дьоміну акторка зазначила, що вона не забобонна, але поки не хоче розкривати всі подробиці про нового коханого. Водночас вона не поспішає і виходити за нього заміж, хоча чоловік практично одразу зробив їй пропозицію.



Анна Сагайдачна зі своїм коханим (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)