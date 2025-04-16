Звезда "Кріпосної" впервые показала лицо 4-месячной дочки: на кого она похожа

Украинская актриса Анна Сагайдачная, которая в декабре 2024 года во второй раз стала мамой, опубликовала в сети новые фото дочери, на которых можно рассмотреть ее лицо.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
В новой серии фото она показала, как проводит время с двумя детьми.
"Какое будущее ждет моих детей? Страшные времена, страшные события. Так хочется оградить их от всей беды; так хочется научить любить, дружить, помогать, не завидовать, лелеять свое и не желать чужого", - отметила актриса.
Анна Сагайдачная показала лицо дочки (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
На фото можно частично рассмотреть лицо ее 4-месячной дочки. Отметим, что имя своего ребенка звезда "Кріпосної" до сих пор скрывает.
Как выглядит дочка Сагайдачной (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Фолловеры украинской актрисы тут же принялись комментировать ее публикацию, отметив, что малышка похожа на нее:
Анна Сагайдачная впервые показала лицо дочки (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Актриса два раза была в официальном браке. Первый раз она вышла замуж в студенческие годы. Этот брак продлился недолго и, по словам Сагайдачной, проблемы в нем начались сразу.
Затем она была замужем за Евгением Третьяком, в этом браке родился сын Тимур. Пара развелась в 2023 году, однако объявила об этом только в 2024 году. В одном из интервью она подчеркнула, что развод был для нее непростым периодом.
Через несколько месяцев после развода она призналась, что у нее есть новые отношения, более того - актриса уже была беременна.
В декабре 2024 она родила дочь, имя которой до сих пор скрывает.
О своем избраннике звезда "Кріпосної" также практически ничего не рассказывает и не показывает его лицо. Известно, что он является частным предпринимателем.
В интервью Славе Демину актриса отметила, что она не суеверная, но пока не хочет раскрывать все подробности о новом возлюбленном. В то же время она не спешит и выходить за него замуж, хотя мужчина практически сразу предложил ей.
Анна Сагайдачная со своим возлюбленным (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
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