Зірка "Кріпосної" з новонародженою донькою опинилася у лікарні: що відомо

Акторка Анна Сагайдачна, яка нещодавно вдруге стала мамою, опинилася з маленькою донькою у лікарні. У своїх соцмережах вона розповіла, що стало причиною.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості пише про це детальніше.
Справа у тому, що напередодні захворів її син Тимур. Хлопчик одужав, проте наразі хвороба перейшла до її новонародженої донечки. А тому Сагайдачній разом із малечею довелося їхати до лікарні, аби отримати кваліфіковану допомогу.
"Не в цьому місці я б хотіла опинитися зараз, тим паче з дитиною, але маємо, що маємо. Коли в тебе двоє дітей і більше, то старші приносять якісь бацили додому і хворіють всі. Тіма вилікували, тепер захворіла манюнька. Нічого…Сподіваюся, все буде добре!" - сказала Анна, вийшовши на зв'язок у stories.
Сагайдачна з донькою у лікарні (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Вона також показала себе з крихіткою на руках, а пізніше - свою "подорож" після того, як вийшла з лікарняної палати. Сагайдачна розповіла, що "можна відчути себе наче на відпочинку в Карпатах, якщо спуститися в хол клініки". Але, як зазначила акторка, відпустка у Буковелі обійшлася б їй куди менше, ніж лікування.
Зірка українських фільмів та серіалів вдруге стала мамою у грудні. Тоді вона поділилася радісною звісткою у соцмережах та показала зворушливі кадри з пологового.
Стати мамою знову вона наважилася після того, як влітку минулого року оголосила про розлучення з чоловіком - продюсером Євгеном Третяком. Анна говорила про те, що розрив між ними стався раніше, проте заговорити про це публічно вона наважилася лише з часом.
Що стосується нового обранця зірки, то розсекречувати якусь інформацію про нього Сагайдачна не поспішає. Лише нещодавно вона показала спільне фото з коханим, на якому можна побачити частину його обличчя. Розкривати будь-які інші подробиці щодо цього вона не хоче, але каже, що зробить це, як тільки-но з’явиться таке бажання.
Анна Сагайдачна знялася не лише у серіалі "Кріпосна". Вона також відома ролями в інших популярних кінопроєктах. Наприклад, 35-річна акторка знімалася у фільмах та серіалах "Справедливість", "Без тебе", "Відпустка в сосновому лісі", "Контакт", "Маршрути долі", "Жіночий лікар", "Прокурори", "Тростинка на вітрі" та інших.
Окрім акторства, Сагайдачна також займається дублюванням, захоплюється скелелазанням, танцями та співом.
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