7 українських зірок, які розлучилися у 2024-му

У 2024 році чимало українських знаменитостей вирішили розлучитися зі своїми партнерами, шокуючи фанатів і викликаючи бурхливі обговорення в мережі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про українських зірок, які не змогли зберегти свої стосунки цього року.

Анастасія Цимбалару і Григорій Бакланов

У березні 2024 року актори повідомили, що розлучаються після 10 років стосунків. Однак тоді пара не стала вдаватися в подробиці та виносити в публічний простір своє особисте життя. Єдине, що вони сказали, що це їх спільне рішення.

Анастасія Цимбалару і Григорій Бакланов (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Пізніше Цимбалару запевнила, що вони з Баклановим після розриву продовжують спілкуватися та залишаються добрими друзями.

"Ми спілкуємося, ми в гарних стосунках", - розповіла артистка.

Анна Саліванчук

Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук повідомила, що розлучилася зі своїм чоловіком, нардепом Олександром Божком після 8 років шлюбу.

За словами артистки, з екс-коханим вона розійшлася офіційно ще 18 травня 2023 року. Втім, наважилася розповісти про це на загал лише через рік, бо їй боліло.

Анна Саліванчук з екс-чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"Багато хто з вас зрозумів, в мене купу повідомлень з цього приводу, але вибачте, я не відповідала, бо боліло. Мій дивний стан, сльози, сміх, подорожі, спорт –це все була робота над собою, щоб знову віднайти себе, себе справжню. 18.05.2023 я розлучилась. Ще деякий час ми намагались врятувати сімʼю заради дітей, але марно. На жаль, діти страждають в першу чергу, якщо їхні батьки нещасливі. Тому так, я вільна", - повідомила знаменитість.

Анна Сагайдачна

У цьому році розпалася ще одна пара - зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна та Євген Третяк. Подружжя вже давно не разом, однак повідомити про це акторка вирішила лише зараз.

Анна Сагайдачна з екс-чоловіком (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

А нещодавно артистка ошелешила фанів ще однією новиною - вона вдруге вагітна. Про її нового обранця нічого не відомо, окрім того, що він ніяк не пов'язаний з шоу-бізнесом.

Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Санта Дімопулос

Колишня співачка Санта Дімопулос розлучилася з бізнесменом Ігорем Кучеренком після 11 років стосунків.

Санта Дімопулос з екс-чоловіком (фото: instagram.com/santadimopulos)

"На жаль, незважаючи на відданість та любов один до одного, ми не змогли зберегти можливість рухатися далі разом. І це нелегко було прийняти, незважаючи на те, що це був свідомий вибір. Я вдячна за неймовірну дочку, безумовну любов, сім'ю, підтримку, безцінні моменти та всю прекрасну частину спільного шляху. Це буде назавжди величезною цінністю для мене", - зазначила знаменитість.

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка

Шоумена Андрія Бєднякова та акторку Анастасію Коротку вважали однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі, тож новина про їхній розрив буквально підірвала мережу.

Колишні ведучі тревел-шоу "Орел і решка" були в офіційному шлюбі 10 років. Разом вони виховують доньку 9-річну Ксеню та 2-річного сина Остапа.

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка (фото: instagram.com/biedniakov)

Про причини розлучення подружжя не повідомляє. Однак відомо, що від початку повномасштабного вторгнення артистка разом із дітьми виїхали до США. В той час, як Андрій залишився в Україні.