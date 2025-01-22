Звезда "Крепостной" с новорожденной дочерью оказалась в больнице: что известно

Что говорит Сагайдачная

Дело в том, что накануне заболел ее сын Тимур. Мальчик выздоровел, однако сейчас болезнь перешла к ее новорожденной дочери. Поэтому Сагайдачной вместе с малышкой пришлось ехать в больницу, чтобы получить квалифицированную помощь.

"Не в этом месте я бы хотела оказаться сейчас, тем более с ребенком, но имеем, что имеем. Когда у тебя двое детей и больше, то старшие приносят какие-то бациллы домой и болеют все. Тима вылечили, теперь заболела манюнька. Ничего...Надеюсь, все будет хорошо!" - сказала Анна, выйдя на связь в stories.

Сагайдачная с дочкой в больнице (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Она также показала себя с крохой на руках, а позже - свое "путешествие" после того, как вышла из больничной палаты. Сагайдачная рассказала, что "можно почувствовать себя как на отдыхе в Карпатах, если спуститься в холл клиники". Но, как отметила актриса, отпуск в Буковеле обошелся бы ей куда дешевле, чем лечение.

Сагайдачная с дочкой в больнице (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Что известно об Анне Сагайдачной и ее личной жизни

Звезда украинских фильмов и сериалов во второй раз стала мамой в декабре. Тогда она поделилась радостной вестью в соцсетях и показала трогательные кадры из роддома.

Стать мамой снова она решилась после того, как летом прошлого года объявила о разводе с мужем - продюсером Евгением Третьяком. Анна говорила о том, что разрыв между ними произошел раньше, однако заговорить об этом публично она решилась лишь со временем.

Анна Сагайдачная с экс-мужем (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Что касается нового избранника звезды, то рассекречивать какую-то информацию о нем Сагайдачная не спешит. Лишь недавно она показала совместное фото с возлюбленным, на котором можно увидеть часть его лица. Раскрывать любые другие подробности по этому поводу она не хочет, но говорит, что сделает это, как только появится такое желание.

Личная жизнь Анны Сагайдачной (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Анна Сагайдачная снялась не только в сериале "Крепостная". Она также известна ролями в других популярных кинопроектах. Например, 35-летняя актриса снималась в фильмах и сериалах "Справедливость", "Без тебя", "Отпуск в сосновом лесу", "Контакт", "Маршруты судьбы", "Женский доктор", "Прокуроры", "Тростинка на ветру" и других.

Кроме актерства, Сагайдачная также занимается дублированием, увлекается скалолазанием, танцами и пением.

Сагайдачная воспитывает сына от прошлых своих отношений (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)