Відома українська акторка зізналася, чому майже не спілкується з матір'ю
Українська акторка Дар'я Петрожицька, яка здобула широку популярність завдяки ролі Лізи у серіалі "Папік", чесно розповіла про непрості стосунки зі своєю матір'ю.
Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю Аліні Доротюк, яка вийшла на YouTube.
Мама артистки мешкає у Чернігові, вона на пенсії. За словами Петрожицької, переїжджати до столиці вона не хоче, бо їй комфортніше у рідному місті.
Акторка також зізналася, що рідко відвідує маму.
"Вона мені зазвичай каже: "Я тебе тільки по телевізору бачу", - наголосила Петрожицька.
"У нас з нею не найкращі стосунки. Ну для мене. Маму як подругу я втратила ще, напевно, після першого шлюбу. Ми дуже рідко спілкуємось і якісь такі натягнуті стосунки", - розповіла вона.
За словами актриси, коли вона вийшла заміж у 20 років, вона більше часу почала приділяти чоловікові, віддалившись від друзів та батьків.
Дар'я Петрожицька (фото: instagram.com/petrozhitskaya)
"Я вже звикла до цього, я навіть не знаю якоїсь основної причини, просто звикла так жити і все", - наголосила Петрожицька.
За її словами, раніше мама була її подругою, а тепер у неї є подруги-акторки: Віра Кобзар, Ксенія Вертинська, Катерина Варченко.
У той же час актриса допомагає матері матеріально.
"Тут вона не соромиться дзвонити та просити", - розповіла Дар'я.
"Цей зв'язок загубився, я не можу навіть сказати якоїсь конкретної причини, просто загубився цей зв'язок, і вже немає тих відносин. Просто якось навіть у мене немає потреби поїхати, побачитися", - зазначила вона.
На що Доротюк не вгамовувалась і запитала, чи була у її матері алкогольна залежність та спроби суїциду після того, як помер батько Петрожицької. На що акторка прямо не відповіла.
"Моя мама для мене - це ті люди, які застрягли у минулому", - розповіла вона.
Також Петрожицька сказала, що мама не хоче розвиватися і навіть жодного разу не приїжджала до неї до Києва, бо боїться зайти до метро.
На запитання Аліни Доротюк, чи неприємно актрорці від цього, Петрожицька відповіла: "Так, болить. А в кого б не боліло?".
На відео цей момент можна переглянути з 47:21.
Що відомо про Петрожицьку
Акторка родом із Чернігова. Народилася у театральній сім'ї, її батько був заслуженим артистом України. У 2007 році в 43 роки помер від інсульту. Мати за фахом балерина і актриса.
У 2012 році дівчина закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І.І. До. Карпенка-Карого за спеціальністю "актор театру та кіно".
Знялася у більш ніж 20 українських фільмах та серіалах, серед яких "Папік", "Встигнути до 30", "Дві сестри".
Кадри із серіалу "Дві сестри" (фото: instagram.com/petrozhitskaya)