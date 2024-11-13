Відома українська акторка зізналася, чому майже не спілкується з матір'ю

Українська акторка Дар'я Петрожицька, яка здобула широку популярність завдяки ролі Лізи у серіалі "Папік", чесно розповіла про непрості стосунки зі своєю матір'ю.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю Аліні Доротюк , яка вийшла на YouTube.

Мама артистки мешкає у Чернігові, вона на пенсії. За словами Петрожицької, переїжджати до столиці вона не хоче, бо їй комфортніше у рідному місті.

Акторка також зізналася, що рідко відвідує маму.

"Вона мені зазвичай каже: "Я тебе тільки по телевізору бачу", - наголосила Петрожицька.

"У нас з нею не найкращі стосунки. Ну для мене. Маму як подругу я втратила ще, напевно, після першого шлюбу. Ми дуже рідко спілкуємось і якісь такі натягнуті стосунки", - розповіла вона.

За словами актриси, коли вона вийшла заміж у 20 років, вона більше часу почала приділяти чоловікові, віддалившись від друзів та батьків.

Дар'я Петрожицька (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

"Я вже звикла до цього, я навіть не знаю якоїсь основної причини, просто звикла так жити і все", - наголосила Петрожицька.

За її словами, раніше мама була її подругою, а тепер у неї є подруги-акторки: Віра Кобзар, Ксенія Вертинська, Катерина Варченко.

У той же час актриса допомагає матері матеріально.

"Тут вона не соромиться дзвонити та просити", - розповіла Дар'я.

"Цей зв'язок загубився, я не можу навіть сказати якоїсь конкретної причини, просто загубився цей зв'язок, і вже немає тих відносин. Просто якось навіть у мене немає потреби поїхати, побачитися", - зазначила вона.

На що Доротюк не вгамовувалась і запитала, чи була у її матері алкогольна залежність та спроби суїциду після того, як помер батько Петрожицької. На що акторка прямо не відповіла.

"Моя мама для мене - це ті люди, які застрягли у минулому", - розповіла вона.

Також Петрожицька сказала, що мама не хоче розвиватися і навіть жодного разу не приїжджала до неї до Києва, бо боїться зайти до метро.

На запитання Аліни Доротюк, чи неприємно актрорці від цього, Петрожицька відповіла: "Так, болить. А в кого б не боліло?".

На відео цей момент можна переглянути з 47:21.

Що відомо про Петрожицьку

Акторка родом із Чернігова. Народилася у театральній сім'ї, її батько був заслуженим артистом України. У 2007 році в 43 роки помер від інсульту. Мати за фахом балерина і актриса.

У 2012 році дівчина закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І.І. До. Карпенка-Карого за спеціальністю "актор театру та кіно".

Знялася у більш ніж 20 українських фільмах та серіалах, серед яких "Папік", "Встигнути до 30", "Дві сестри".

Кадри із серіалу "Дві сестри" (фото: instagram.com/petrozhitskaya)