Фіналістка "Холостяка" замилувала фото з 6-місячним сином, який помітно підріс

Фіналістка третього сезону реаліті-шоу про кохання "Холостяк" Яна Станішевська, яка в грудні 2024 року вперше стала мамою , продемонструвала в мережі, як виріс її син.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її нову публікацію в Instagram.

Судячи з усього, Станішевська вирушила зі своїм чоловіком і сином в Америку.

"Бублик у шоці від погоди (+32 вранці), батьки втомлені, але щасливі, що все-таки дісталися туди, куди планували так давно. Наші пригоди майже на 3 тижні починаються", - підписала вона нові фото.

На світлинах вона позує з коляскою і маленьким сином Тео, якого називають точною копією свого тата. Зазначимо, що Станішевська вже прийшла у форму після пологів і може похвалитися підтягнутою фігурою.

Яна Станішевська показала сина Тео (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Як відреагували в мережі

Фоловери зірки "Холостяка" одразу ж почали коментувати її публікацію. Багато хто відзначив, що малюк помітно підріс:

"Красиві-красиві", - зазначила дружина Григорія Решетніка Христина

"Яночко, мені здається, що в майбутньому ваш синочок виросте таким красенем. Такі красиві та чіткі риси обличчя у нього. Не буде відбою від дівчат"

"Маленький мандрівник"

"Щоразу, коли в стрічці бачу вас із дитиною, посміхаюся. Ну такі позитивні"

"Ого, як Тео швидко росте"

"Гарного відпочинку".

Станішевська з сином (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Хто така Яна Станішевська

Станішевській цього року виповниться 40 років.

У 2013 році вона брала участь у реаліті-шоу "Холостяк" із пластичним хірургом Андрієм Іскорнєвим.

Цей сезон став найскандальнішим, оскільки чоловік вручив каблучку одній дівчині (Ганні Козир), проте стосунки під час зйомок у нього нібито були з іншою (Яна Станішевська).

Після цього Іскорнєв зустрічався з третьою дівчиною з шоу - Іриною Скориковою, вони якийсь час навіть жили разом.

Після закінчення проєкту Яна практично відразу вийшла заміж, але не за холостяка, а за однокласника Віктора Нобіуза.

Яна Станішевська з чоловіком - архівне фото (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Пара вже багато років живе за кордоном: спочатку в Польщі, а останніми роками в Кенії.

У грудні 2024 року стало відомо, що в них народився первісток. Хлопчика назвали Теодором, скорочено - Тео.

Яна вже розповідала, що набрала за вагітність 16 кг. А також ділилася, як триває процес схуднення.

Син Яни Станішевської (фото: instagram.com/stanishevska_iana)