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Зірка "Холостяка" оголосила про вагітність незвичним способом (відео)

П'ятниця 23 травня 2025 11:15
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Зірка "Холостяка" оголосила про вагітність незвичним способом (відео) Марина Голд (фото: instagram.com/marynagold1)
Автор: Катерина Собкова

Учасниця українського реаліті-шоу про кохання "Холостяк-12", косметолог Марина Голд, яка нещодавно вийшла заміж на березі океану, поділилася в мережі радісною новиною - вона вагітна.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Зробити це вона вирішила оригінальним способом. Марина Голд записала ролик, на якому тримає келих із червоним вином у руці, а потім виливає його на траву. Те ж саме робить і її чоловік, ім'я якого вона поки що не розсекретила в мережі.

Потім ексучасниця "Холостяка" дістає з сумочки пляшечку з соскою - таким чином натякаючи, що вечірки й алкоголь вона скоро замінить на будні молодої мами.

Наприкінці вона повертається боком - у такому ракурсі можна помітити її кругленький животик.

Зірка &quot;Холостяка&quot; оголосила про вагітність незвичним способом (відео)

Учасниця "Холостяка" вагітна первістком (скриншот)

"Baby coming 2025 (дитина з'явиться у 2025 році - ред.)", - свідчить напис на відео.

У коментарях до публікації одразу ж почали вітати пару з майбутнім поповненням.

Хто така Марина Голд

Голд брала участь у 12-му сезоні шоу "Холостяк" (2022), де головним героєм був актор і підприємець Алекс Топольський. На момент зйомок їй було 26 років.

Родом із Харкова, працювала там косметологом.

Під час зйомок зізналася, що зробила кілька пластичних операцій зі зміни форми носа і грудей, а також збільшувала губи.

Проєкт "Холостяк" Марина Голд покинула за крок до фіналу і не приховувала, що закохалася в головного героя. Однак, як вона потім розповідала, у житті Топольський виявився іншою людиною.

Зірка &quot;Холостяка&quot; оголосила про вагітність незвичним способом (відео)

Марина Голд на шоу (фото: instagram.com/__mary.gold__)

Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона переїхала до США. Тут вона зустріла свого майбутнього чоловіка - він українець, але вже багато років проживає в Америці.

Стосунки пари розвивалися досить стрімко: вони зустрічалися п'ять місяців, у лютому 2025 року бойфренд освідчився їй, а вже у квітні пара зіграла весілля. За словами Марини Голд, свято вони організували за 10 днів.

Зірка &quot;Холостяка&quot; оголосила про вагітність незвичним способом (відео)

Марина Голд зі своїм коханим (фото: instagram.com/marynagold1)

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