Звезда "Холостяка" рассекретила пол будущего малыша: трогательное видео

Участница романтического реалити "Холостяк-12" Марина Голд, которая ранее поделилась радостной новостью, что ждет малыша, рассекретила его пол.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Она не стала устраивать громкую вечеринку гендер-пати, а вместе со своим супругом записала трогательное видео на природе.

"Во-первых, я очень волнуюсь. Я думаю, что у нас девочка, хотя я уже думала, что у нас мальчик. Очень волнуюсь", - отметила она и спросила мнение любимого.

В то же время ее муж предположил, что у них будет мальчик.

Для звезды "Холостяка" и ее супруга заранее подготовили красивый торт белого цвета с начинкой, цвет которой символизировал пол ребенка: голубая - мальчик, розовая - девочка.

Разрезать торт пара решила не традиционным способом с ножом, а с помощью бокалов. У Марины Голд и ее мужа будет девочка.

Как отреагировали в сети

Фолловеры девушки сразу же принялись комментировать милое видео:

"Какое счастье. Поздравляю!" - написала победительница "Холостяка-1" Александра Шульгина

"Лучшее гендер-пати, которое я видела. Двое людей, которые приведут в мир новую жизнь, испытывают искренние эмоции без пафоса"

"Смотрела и радовалась, как за себя"

"Поздравляю, будет такая же красавица, как мама"

"Счастья вам"

"Это нереальная девочка будет".

Марина Голд рассекретила пол ребенка (фото: instagram.com/marynagold1)

Что известно о Марине Голд

Марина родом из Харькова, она - косметолог.

Девушка засветилась на ТВ в 12-м сезоне шоу "Холостяк" (2022), где главным героем был актер и предприниматель Алекс Топольский. На момент съемок ей было 26 лет.

Она покинула проект за шаг до финала и признавалась, что искренне влюбилась в холостяка. Впрочем, потом она поняла, что в реальной жизни Топольский совсем другой человек.

После начала полномасштабной войны в Украине она переехала в США. Тут она встретила своего будущего мужа - он украинец, но уже много лет проживает в Америке.

Отношения пары развивались довольно стремительно: они встречались пять месяцев, в феврале 2025 года бойфренд сделал ей предложение. А уже в апреле пара сыграла шикарную свадьбу на берегу океана.

Звезда "Холостяка" с мужем в день свадьбы (фото: instagram.com/marynagold1)