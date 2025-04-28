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Зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт вдруге став батьком (фото)

Руперт Грінт (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

36-річний зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт, відомий за роллю чарівного Рона Візлі, вдруге став батьком. У нього народилася донечка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram актора.

Руперт поділився у соцмережах зворушливим фото доньки в боді з її іменем.

"Таємна дитина трохи розсекречена. Представляю Голді Г. Грінт. Малюк на 10/10 (поки що)", - жартівливо написав Грінт.Донька Руперта Грінта (фото: instagram.com/rupertgrint)

До слова, раніше зірку "Гаррі Поттера" сфотографували під час прогулянки з коханою Джорджою Грум та їхньою новонародженою дитиною.

Обличчя дитини роздивитися не вдалося, проте журналісти помітили, що дівчинка успадкувала руде волосся від знаменитого батька.

Нагадаємо, виконавець ролі Рональда Візлі в сазі про чарівника зі шрамом щасливий у стосунках із Джорджією із 2011-го року.

Закохані зіграли весілля у 2018-му, а через два роки у пари народилася донька. Дівчинку назвали Венсдей.Руперт Грінт з донькою Венсдей (фото: instagram.com/rupertgrint)

Попри багаторічні стосунки, Руперту та Джорджії знадобився час, щоб досягти повного взаєморозуміння.

В одному з інтерв'ю актор зізнався, що за ці роки вони з коханою стали справжніми найкращими друзями: їх об'єднують спільні цінності та погляди на життя, тож вони здаються нероздільними.

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Гаррі ПоттерЗіркиНародження дитини