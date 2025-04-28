Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт во второй раз стал отцом (фото)

Руперт поделился в соцсетях трогательным фото дочери в боди с ее именем.

"Тайный ребенок немного рассекречен. Представляю Голди Г. Гринт. Малыш на 10/10 (пока что)", - шутливо написал Гринт. Дочь Руперта Гринта (фото: instagram.com/rupertgrint)

К слову, ранее звезду "Гарри Поттера" сфотографировали во время прогулки с возлюбленной Джорджой Грум и их новорожденным ребенком.

Лицо ребенка рассмотреть не удалось, однако журналисты заметили, что девочка унаследовала рыжие волосы от знаменитого отца.

Руперт Гринт официально стал отцом двоих детей! Он и его партнерша Джорджия Грум были замечены сегодня в Хэмпстеде, Лондон, с новорожденным. Я так счастлива за них - и, честно говоря, не слишком удивлена, что им удалось так долго держать это в тайне, как и со средой. pic.twitter.com/H1REX6iSqb - Asmaa (@rupertpetsch) 27 апреля 2025 года

Напомним, исполнитель роли Рональда Уизли в саге о волшебнике со шрамом счастлив в отношениях с Джорджией с 2011-го года.

Влюбленные сыграли свадьбу в 2018-м, а через два года у пары родилась дочь. Девочку назвали Уэнсдей. Руперт Гринт с дочкой Уэнсдей (фото: instagram.com/rupertgrint)

Несмотря на многолетние отношения, Руперту и Джорджии понадобилось время, чтобы достичь полного взаимопонимания.

В одном из интервью актер признался, что за эти годы они с любимой стали настоящими лучшими друзьями: их объединяют общие ценности и взгляды на жизнь, поэтому они кажутся неразделимыми.