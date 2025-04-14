HBO розкрив каст нового "Гаррі Поттера" і одразу вляпався у скандал: фани лютують
Телеканал HBO офіційно "познайомив" глядачів з кастом акторів, які гратимуть ключових персонажів у серіалі "Гаррі Поттер". Адаптація культової франшизи миттєво спровокувала суперечки - усе через те, що не всі оцінили вибір персон на культові ролі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис HBO в Instagram.
Хто зніметься у серіалі "Гаррі Поттер"
Так, HBO представив акторів, які гратимуть вчителів та мешканців Гоґвортсу:
- Директора школи чарів Альбуса Дамблдора зіграє Джон Літгоу
- професора Мінерву Макґонеґел зіграє Джанет МакТір
- Северуса Снейпа - Паапа Ессіду
- в ролі Рубеуса Хагріда виступить Нік Фрост
- професора Квірінуса Квіррелла зіграє Люк Таллон
- Аргуса Філча - Пол Уайтхаус.
Чому лютує мережа
Примітно, що коментарі під дописом, де було розкрито акторський каст, закрито. Юзерам не залишили можливості висловити свою думку просто під фото з анонсом серіалу, але вони "пішли" під інші дописи.
Коментаторів обурило те, що Снейпа гратиме темношкірий актор. Ця тема провокувала дискусії ще у грудні минулого року. Втім, тоді в HBO не підтверджували, що саме Ессіду гратиме професора, цю інформацію називали чутками. Також не всі задоволені й іншими акторами, яких обрали на ролі героїв "Гаррі Поттера".
Нині ж юзери пишуть:
- "Вимкнення коментарів про Гаррі Поттера - ви вже знаєте, що ми цього не хочемо, то навіщо так робити. Я такий збентежений"
- "Який сенс робити цей серіал, якщо вам явно байдуже, що думають фанати? Не дивуйтесь, коли величезна частина фандому це не сприйме"
- "Навіщо тепер вимкнути коментарі, HBO? Також краще видалити цей допис"
- "Коли ви ігноруєте своїх шанувальників, це завжди дорого коштує, приклад тому - повний провал "Білосніжки". Провал! Не ігноруйте своїх шанувальників"
- "Той факт, що ви вимкнули коментарі до посту Гаррі Поттера, дуже смішний"
- "Тепер можна скасувати серіал Гаррі Поттера".
Очікується, що серіал вийде у 2026 році. Хто гратиме інші ролі - поки що залишається загадкою. На критику та закиди фанів в HBO поки що не відреагували.
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