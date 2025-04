"Гаррі Поттер" Редкліфф вивів у світ красуню дружину: як зараз виглядає зіркова пара (фото)

Редкліфф з’явився у піднесеному настрої на прем’єрі бродвейського мюзиклу "Якраз вчасно", що відбулася днями у театрі The Circle in the Square у Нью-Йорку.

Актор обрав для виходу стильний сірий костюм, який одягнув поверх пастельно-жовто-зеленої сорочки, а завершили образ класичні блискучі коричневі броги. На червоній доріжці він тепло обійняв свою дружину Ерін Дарк. Деніел Редкліфф та Ерін Дарк (фото: Getty Images)

40-річна американська актриса виглядала елегантно в кремово-рожевій максі-сукні з квітковими оборками, яка підкреслювала її талію та плавно спадала донизу.

Волосся актриси було вкладене у м’які локони, а легкий сяючий макіяж гармонійно доповнив її образ, підкреслюючи природну красу. Деніел Редкліфф та Ерін Дарк (фото: Getty Images)

Що відомо про стосунки Деніела Редкліффа і Ерін Дарк

Редкліфф познайомився з Дарк під час зйомок фільму "Вбий своїх коханих" у 2012 році, де він зіграв головну роль. Між акторами одразу виникла “хімія”, яка швидко переросла у стосунки.

Цікаво, що їхня перша спільна сцена у фільмі була інтимною.

В інтерв’ю журналу Playboy актор зізнався, що закохався в Ерін просто на знімальному майданчику. За його словами, той момент навіть потрапив у кадр.

"Там не було жодної гри. Принаймні з мого боку. Є сцена, де вона змушує мене сміятись - і це був мій щирий сміх, а не реакція персонажа", - розповів зірка “Гаррі Поттера”.

"Вона була надзвичайно смішною і розумною. Я одразу зрозумів, що вляпався - в доброму сенсі", - додав він.

У 2020-му пара побралася, а вже у 2023-му вони вперше стали батьками, хоча стать дитини знаменитості не розкривали.