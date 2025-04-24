"Жахлива поведінка невдахи": Педро Паскаль визвірився на Джоан Роулінг

Відомий голлівудський актор Педро Паскаль не підтримує позицію авторки "Гаррі Поттера" щодо трансгендерних жінок, і його новий коментар став цьому підтвердженням.

Чому зірка серіалу "Останні з нас" різко висловився про письменницю - читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Педро Паскаль назвав Джоан Роулінг "жахливою невдахою" після того, як вона відсвяткувала рішення Верховного суду Великої Британії про те, що трансжінки юридично не є жінками.

Актор опублікував різке висловлювання під дописом активіста Таріка Рауфа, який закликав бойкотувати будь-які майбутні проєкти про Гаррі Поттера.

"Жахливе огидне Г*ВНО - це саме так. Огидна поведінка невдахи", - підтримав він думки активіста.

Педро Паскаль (фото: instagram.com/pascalispunk)

Автор відеоролика засудив письменницю за її допис на підтримку рішення суду. Вона славиться негативним ставленням до трансгендерів і зробила чимало заяв, які були сприйняті як трансфобія. Активіст закликав не купляти нічого пов'язаного з "Гаррі Поттером", зокрема ігнорувати майбутній телесеріал.

"Не дивіться шоу. Не ходіть на "Юніверсал". Не купуйте жодної речі про Гаррі Поттера. Настав час сказати цим корпораціям, що трансфобія приносить їм збитки", - заявив він.

Кадр з відео Рауфа (скриншот)

А вже за кілька днів він отримав підтримку від відомого американського актора чилійського походження.

Коментар актора щодо Роулінг та рішення британського суду (скриншот)

Раніше Паскаль також продемонстрував свою підтримку трансгендерним жінкам, одягнувши футболку зі слоганом "Protect The Dolls". Варто зазначити, що його сестра Люкс у 2021 році здійснила камінг-аут як трансгендерна жінка.

Авторка "Гаррі Поттера" підтримала рішення британського суду щодо визначення жінки, розмістивши світлину на її яхті з цигаркою в руці. Своє фото вона підписала лаконічною фразою "Мені подобається, коли план спрацьовує", чим розлютила мережу.

"Сьогодні транслюди втратили нуль прав, хоча я не сумніваюся, що деякі (не всі) будуть розлючені тим, що Верховний Суд підтримав права жінок за ознакою статі", - додала вона згодом.

Джоан Роулінг (фото: instagram.com/jkrowlingweb)

Нагадаємо, актори фільмів про хлопчика, що вижив, не підтримують позицію письменниці. Деніел Редкліфф, Емма Вотсон і Руперт Грінт неодноразово відхрещувалися від її поглядів. На тлі чергового скандалу виконавець ролі Олівера Вуда Шон Бігерстафф назвав Роулінг "упередженою" та "одержимою мільярдеркою".