Зимова риболовля на льоду. Що категорично не можна робити: правила і поради

Яким має бути лід, щоб можна було рибалити

Для доброї і безпечної зимової риболовлі потрібно, щоб лід обов’язково був прозорим, чистим та не тоншим за 5-7 см. Але гарантованою товщиною вважається товщина льоду від 10 см.

Місця, де офіційно дозволено переходити водойму з одного берега на інший, повинні мати товщину не менше 15 см.

Міцність криги спочатку варто перевірити палицею з загостреним металевим кінцем (якщо вона з першого разу пробиває лід - йти туди не можна!), а рухатись по льоду рекомендують повільно і плавно.

Також не варто підходити до затоплених дерев чи інших предметів, що вмерзли у лід, адже в цих місцях крижаний покрив дуже тонкий.

Переміщатися по льоду на автомобілях дозволено за умови, якщо товщина льоду не менше 30 см.

Як зрозуміти, що лід неміцний

Не ступайте на лід, якщо:

він по виду пухкий і пористий, білого кольору

якщо вода витікає з лунок

якщо чути характерні звуки потріскування і хлюпання

прогинається (навіть трішки)

Також запам'ятайте: лід, припорошений снігом, так само може бути небезпечним.

Що взяти з собою на зимову рибалку

Найважливіше значення має одяг. Він повинен не пропускати воду.

Також не варто забувати про зручне і тепле взуття і, звичайно, про шапку.

Одягніть термобілизну замість звичайної.

Обов’язково варто мати із собою спеціальний рятувальний комплект або хоча б міцну мотузку, сумки мають бути легкими.

Також не забувайте про льодоруб (пешня або бур), ящик для зберігання їстівних припасів, снастей, прикормки, який в ідеалі повинен бути добре теплоізольований і стільчик для сидіння.

Крім того, не рекомендується виходити на зимову рибалку самотужки - краще в компанії ще двох людей, при цьому тримаючи дистанцію між ополонками під час риболовлі до 5 метрів.

І немало важлива порада: утриматися від розпиття алкогольних напоїв під час риболовлі на льоду. Якщо хочете зігрітися, краще в цьому допоможуть чай або кава з якісного термоса, який довго може тримати тепло.

Як можна ловити рибу взимку і які штрафи за порушення правил

Риболовля з криги дозволяється виключно за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів. При цьому загальна кількість гачків не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку.

Законом також забороняється використання одинарних з’єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади, та здійснення рибальства у спосіб багріння.

Також рибалкам варто пам'ятати про засоби для вимірювання маси та довжини риби. Так, добова норма вилову становить 3 кг плюс одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову.

Зокрема, у внутрішніх водоймах мінімальні розміри водних біоресурсів, які дозволені до вилову, такі:

щука - 50 см

судак - 42 см

лящ, сазан (короп) - 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см - в інших внутрішніх водних об’єктах

білизна - 30 см

синець - 22 см

плітка - 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах - без розмірних обмежень.

Повний перелік мінімальних розмірів водних біоресурсів, які дозволені до вилову (скриншот / zakon.rada.gov.ua)

Заборонено також виловлювати рибу з Червоної книги України (білуга, осетер, севрюга, стерлядь, харіус європейський, дунайський та чорноморський лососі, вирезуб причорноморський, марена дніпровська, в’язь, підуст, карась золотий тощо).

Крім того, нагадаємо: наразі у більшості українських водойм діє заборона на вилов раків.

За порушення вищезазначених правил рибалці "світить" адміністративний штраф або навіть кримінальна відповідальність.

Зокрема, за одного незаконно впійманого сома порушнику доведеться сплатити 5117 грн, сазана (коропа) - 3706 грн, судака - 3587 грн, щуки - 3468 грн, окуня - 3162 грн, ляща - 1649 грн, лина - 1598 грн, карася сріблястого - 1581 грн, плітки, краснопірки та плоскирки - по 1564 грн тощо.