Заборона на риболовлю в Україні у 2024 році: коли не можна "тихо полювати"
В Україні чітко регламентуються правила риболовлі, щоб неконтрольованим виловом не нашкодити на природним біоресурсам.
Про те, коли не можна ловити рибу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Забороняється вилов у такі періоди
- у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із суден у Чорному та Азовському морях
- у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) у межах судового ходу
- у осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) знаряддями лову, оснащеними гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм
- у період нересту, за виключенням добування (вилову) водних біоресурсів на не заборонених органами рибоохорони ділянках рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) гачковими знаряддями (добування) вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега
- добування (вилову) раків у період їх линьки і виношування ними ікри
Наголосимо, що заборона риболовлю на зимувальних ямах діє з 1 листопада до початку нерестового періоду, який щорічно уточнюється наказами органів рибоохорони.
Заборона добування водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах у визначені строки під час нересту зазвичай триває з 1 квітня по 30 червня, але дати відрізняються, залежно від місця вилову.
На період нересту у Дунаї заборона діє - на 45 діб, на придатковій системі української ділянки ріки, включаючи озеро Сасик - на 60 діб.
У річці Дністер в Одеській області та плавневих озерах з 15 квітня до 15 червня. У Дніпрі - від місця впадання у Дніпровський лиман до забороненого простору колишньої Каховської ГЕС із притокою Інгулець від гирла до с. Велика Олександрівка - з 10 квітня до 15 червня.
Південний Буг від впадання у Бузький лиман до с. Голоскове - з 5 квітня до 25 травня. Річка Інгул - від гирла до північної межі с. Розанівка - з 1 квітня до 30 червня.
У лиманах:
- у Дніпровському, Бузькому і Березанському лимані - з 5 квітня до 5 червня
- у Тилігульському, Григоріївському (Малому Аджаликському), Дофінівському (Великому Аджаликському), Шаболатському (Будацькому), Сухому і Тузловських - з 1 травня до 15 червня
- Хаджибейському - з 15 квітня до 15 червня
- Дністровському з прилеглими плавнями - з 15 квітня до 31 липня
- Дніпровському по всій акваторії - з 5 квітня до 5 червня, а на ділянці від нижньої межі Дніпровсько-Хуторського лабазу - у півторакілометровій прибережній зоні, включаючи придаткову систему - до 15 червня
У Кучурганському водосховищі та всіх придністровських озерах - з 15 квітня до 15 червня.
В озерах і гирлах лиманів, які з’єднують озера і лимани з морем, і перед гирлами з боку моря та лиманів - на відстані 500 м в обидва боки від гирла - з 1 квітня до 31 серпня.
У всіх інших водоймах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, не вказаних у цих Правилах - з 1 квітня до 30 червня.
У всіх внутрішніх водоймах Автономної Республіки Крим - з 1 квітня до 31 травня.
Басейн Азовського моря - на період нересту в усіх річках з їх придатковими системами - з 1 квітня до 31 травня (на щуки - з 15 лютого до 31 березня).
У всіх водосховищах, а також в озерах Волинської і Рівненської областей - з 1 квітня до 10 червня.
У річках, притоках і озерах Закарпатської області - з 25 березня до 15 травня.
У Дністрі з усіма притоками - з 1 квітня до 10 червня.
У всіх інших річках та їх кореневих водах - з 1 квітня до 20 травня, а в придаткових - з 1 квітня до 30 червня.
У водосховищах:
- у Київському - від греблі насосної станції р. Ірпінь на відстані 3 км в обидва боки і вглиб водосховища - з 1 листопада до 30 червня
- у Кременчуцькому - з 1 листопада до кінця весняної заборони
- у Дніпровському - з 1 березня до 31 серпня (на вилов на деяких ділянках)
- Карачунівське - з 1 квітня до 31 серпня (на вилов на деяких ділянках)
У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях з 1 листопада до початку нерестового періоду, який щорічно уточнюється наказами органів рибоохорони. А з 1 вересня до 31 грудня діє заборона на вилов форелі.
За риболовлю під час нересту накладають штраф в розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеження (позбавлення) волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого.
Наголосимо також, що діють певні обмеження на розміри риби для вилову у дозволені періоди.
Мінімально дозволені розміри риби для вилову
При цьому важливо врахувати, що добова норма вилову риби становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову. В іншому випадку порушнику загрожує штраф. Він залежить від виду риби:
- сом - 5 117 грн
- сазан (короп) - 3 706 грн
- судак - 3 587 грн
- щука - 3 468 грн
- окунь - 3 162 грн
- лящ - 1 649 грн
- лин - 1 598 грн
- карась сріблястий - 1 581 грн
- плітки, краснопірки та плоскирки - по 1 564 грн
Раніше ми писали про те, за що можна вхопити штраф на зимовій риболовлі.
Читайте також про те, які штрафи загрожують українцям за порушення комендантської години.