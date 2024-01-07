Заборона на риболовлю в Україні у 2024 році: коли не можна "тихо полювати"

В Україні чітко регламентуються правила риболовлі, щоб неконтрольованим виловом не нашкодити на природним біоресурсам.

Про те, коли не можна ловити рибу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Забороняється вилов у такі періоди

у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із суден у Чорному та Азовському морях

у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) у межах судового ходу

у осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) знаряддями лову, оснащеними гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм

у період нересту, за виключенням добування (вилову) водних біоресурсів на не заборонених органами рибоохорони ділянках рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) гачковими знаряддями (добування) вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега

добування (вилову) раків у період їх линьки і виношування ними ікри

Наголосимо, що заборона риболовлю на зимувальних ямах діє з 1 листопада до початку нерестового періоду, який щорічно уточнюється наказами органів рибоохорони.

Заборона добування водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах у визначені строки під час нересту зазвичай триває з 1 квітня по 30 червня, але дати відрізняються, залежно від місця вилову.

На період нересту у Дунаї заборона діє - на 45 діб, на придатковій системі української ділянки ріки, включаючи озеро Сасик - на 60 діб.

У річці Дністер в Одеській області та плавневих озерах з 15 квітня до 15 червня. У Дніпрі - від місця впадання у Дніпровський лиман до забороненого простору колишньої Каховської ГЕС із притокою Інгулець від гирла до с. Велика Олександрівка - з 10 квітня до 15 червня.

Південний Буг від впадання у Бузький лиман до с. Голоскове - з 5 квітня до 25 травня. Річка Інгул - від гирла до північної межі с. Розанівка - з 1 квітня до 30 червня.

У лиманах:

у Дніпровському, Бузькому і Березанському лимані - з 5 квітня до 5 червня

у Тилігульському, Григоріївському (Малому Аджаликському), Дофінівському (Великому Аджаликському), Шаболатському (Будацькому), Сухому і Тузловських - з 1 травня до 15 червня

Хаджибейському - з 15 квітня до 15 червня

Дністровському з прилеглими плавнями - з 15 квітня до 31 липня

Дніпровському по всій акваторії - з 5 квітня до 5 червня, а на ділянці від нижньої межі Дніпровсько-Хуторського лабазу - у півторакілометровій прибережній зоні, включаючи придаткову систему - до 15 червня

У Кучурганському водосховищі та всіх придністровських озерах - з 15 квітня до 15 червня.

В озерах і гирлах лиманів, які з’єднують озера і лимани з морем, і перед гирлами з боку моря та лиманів - на відстані 500 м в обидва боки від гирла - з 1 квітня до 31 серпня.

У всіх інших водоймах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, не вказаних у цих Правилах - з 1 квітня до 30 червня.

У всіх внутрішніх водоймах Автономної Республіки Крим - з 1 квітня до 31 травня.

Басейн Азовського моря - на період нересту в усіх річках з їх придатковими системами - з 1 квітня до 31 травня (на щуки - з 15 лютого до 31 березня).

У всіх водосховищах, а також в озерах Волинської і Рівненської областей - з 1 квітня до 10 червня.

У річках, притоках і озерах Закарпатської області - з 25 березня до 15 травня.

У Дністрі з усіма притоками - з 1 квітня до 10 червня.

У всіх інших річках та їх кореневих водах - з 1 квітня до 20 травня, а в придаткових - з 1 квітня до 30 червня.

У водосховищах:

у Київському - від греблі насосної станції р. Ірпінь на відстані 3 км в обидва боки і вглиб водосховища - з 1 листопада до 30 червня

у Кременчуцькому - з 1 листопада до кінця весняної заборони

у Дніпровському - з 1 березня до 31 серпня (на вилов на деяких ділянках)

Карачунівське - з 1 квітня до 31 серпня (на вилов на деяких ділянках)

У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях з 1 листопада до початку нерестового періоду, який щорічно уточнюється наказами органів рибоохорони. А з 1 вересня до 31 грудня діє заборона на вилов форелі.

За риболовлю під час нересту накладають штраф в розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеження (позбавлення) волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого.

Наголосимо також, що діють певні обмеження на розміри риби для вилову у дозволені періоди.

Мінімально дозволені розміри риби для вилову

При цьому важливо врахувати, що добова норма вилову риби становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову. В іншому випадку порушнику загрожує штраф. Він залежить від виду риби: