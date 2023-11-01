Витягав 30 хвилин: у Луцьку рибалка спіймав величезного коропа та показав фото гіганта

У Луцьку рибалці вдалося зловити з Теремнівських ставків величезну рибу вагою майже 10 кілограмів. Чоловік зі Слов'янська витяг з водоймища значних розмірів коропа.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на місцеве видання "Конкурент".

Що відомо про рибалку в Луцьку

Володимир впіймав коропа 29 жовтня, хоча спочатку пішов "полювати" на сома. Він не встиг оговтатися, як на гачок клюнув красень-короп.

"20-30 хвилин плавав короп по всьому Теремну. Але нарешті зачепився хвостом за маленький гачок. Це дуже мала снасть, вона для такої рибки не призначена. Тому це ситуація на мільйон", - розповів знайомий рибалки Дмитро.

За словами Володимира, рибу він витягав не менш як пів години.

У Луцьку рибалка впіймав коропа вагою 9,5 кг (фото: konkurent.ua)