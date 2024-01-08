Зимняя рыбалка на льду. Что категорически нельзя делать: правила и советы

Каким должен быть лед, чтобы можно было рыбачить

Для хорошей и безопасной зимней рыбалки нужно, чтобы лед обязательно был прозрачным, чистым и не тоньше 5-7 см. Но гарантированной толщиной считается толщина льда от 10 см.

Места, где официально разрешено переходить водоем с одного берега на другой, должны иметь толщину не менее 15 см.

Прочность льда сначала следует проверить палкой с заостренным металлическим концом (если она с первого раза пробивает лед - идти туда нельзя!), а двигаться по льду рекомендуют медленно и плавно.

Также не стоит подходить к затопленным деревьям или другим вмерзшим в лед предметам, ведь в этих местах ледяной покров очень тонкий.

Перемещаться по льду на автомобилях можно при условии, если толщина льда не менее 30 см.

Как понять, что лед непрочный

Не ступайте на лед, если:

он по виду рыхлый и ячеистый, белого цвета

если вода вытекает из лунок

если слышны характерные звуки потрескивания и хлюпанья

прогибается (даже немного)

Также запомните: лед, припорошенный снегом, также может быть опасным.

Что взять с собой на зимнюю рыбалку

Важнейшее значение имеет одежда. Она должна не пропускать воду.

Также не стоит забывать об удобной и теплой обуви и, конечно, о шапке.

Наденьте термобелье вместо обычного.

Обязательно следует иметь с собой специальный спасательный комплект или хотя бы крепкую веревку, сумки должны быть легкими.

Также не забывайте о ледорубе (пешне или буре), ящике для хранения съедобных припасов, снастей, прикормках, которые в идеале должені быть хорошо теплоизолированы и стульчик для сидения.

Кроме того, не рекомендуется выходить на зимнюю рыбалку самостоятельно - лучше в компании еще двух человек, при этом держа дистанцию между прорубями во время рыбалки до 5 метров.

И немало важный совет: воздержаться от распития алкогольных напитков во время рыбалки на льду. Если хотите согреться, лучше в этом помогут чай или кофе из качественного термоса, долго может держать тепло.

Как можно ловить рыбу зимой и какие штрафы за нарушение правил

Рыбалка из льда разрешается исключительно за пределами зимовальных ям зимними удочками и жерлицами всех видов. При этом общее количество крючков не должно превышать 7 единиц на одного рыбака.

Законом также запрещается использование одинарных соединенных между собой двойных и тройных крючков без мормышки, естественной или искусственной приманки и осуществления рыболовства способом багрения.

Также рыбакам следует помнить о средствах для измерения массы и длины рыбы. Так, суточная норма отлова составляет 3 кг плюс одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для отлова.

В частности, во внутренних водоемах минимальные размеры водных биоресурсов, разрешенные к отлову, таковы:

щука - 50 см

судак - 42 см

лещ, сазан (карп) - 35 см в днепровских водохранилищах, 30 см 0 в других внутренних водных объектах

билизна - 30 см

синяк - 22 см

плотва - 18 см в днепровских водохранилищах, в других внутренних водных объектах - без размерных ограничений.

Полный перечень минимальных размеров водных биоресурсов, разрешенных к отлову (скриншот / zakon.rada.gov.ua)

Запрещено также вылавливать рыбу из Красной книги Украины (белуга, осетр, севрюга, стерлядь, хариус европейский, дунайский и черноморский лососи, причерноморский вырезуб, марена днепровская, вязь, подуст, карась золотой и т.п.).

Кроме того, напомним: сейчас в большинстве украинских водоемов действует запрет на отлов раков.

За нарушение вышеперечисленных правил рыбаку "светит" административный штраф или даже уголовная ответственность.

В частности, за одного незаконно пойманного сома нарушителю придется оплатить 5117 грн, сазана (карпа) - 3706 грн, судака - 3587 грн, щуки - 3468 грн, окуня - 3162 грн, леща - 1649 грн, лина - 1598 грн, карася серебристого - 1581 грн, плотва, красноперки и плоскирки - по 1564 грн.