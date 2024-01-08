Зимняя рыбалка на льду. Что категорически нельзя делать: правила и советы

Зимняя рыбалка привлекает многих украинцев. С наступлением сильных морозов, когда лед на водоемах скрещивается, многие любители "тихой охоты" уже готовятся идти на реки, озера и пруды за добычей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как ловить рыбу зимой, не нарушая при этом закон и не подвергая себя рискам.
При написании материала использовались следующие источники: Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Для хорошей и безопасной зимней рыбалки нужно, чтобы лед обязательно был прозрачным, чистым и не тоньше 5-7 см. Но гарантированной толщиной считается толщина льда от 10 см.
Места, где официально разрешено переходить водоем с одного берега на другой, должны иметь толщину не менее 15 см.
Прочность льда сначала следует проверить палкой с заостренным металлическим концом (если она с первого раза пробивает лед - идти туда нельзя!), а двигаться по льду рекомендуют медленно и плавно.
Также не стоит подходить к затопленным деревьям или другим вмерзшим в лед предметам, ведь в этих местах ледяной покров очень тонкий.
Перемещаться по льду на автомобилях можно при условии, если толщина льда не менее 30 см.
Не ступайте на лед, если:
Также запомните: лед, припорошенный снегом, также может быть опасным.
Важнейшее значение имеет одежда. Она должна не пропускать воду.
Также не стоит забывать об удобной и теплой обуви и, конечно, о шапке.
Наденьте термобелье вместо обычного.
Обязательно следует иметь с собой специальный спасательный комплект или хотя бы крепкую веревку, сумки должны быть легкими.
Также не забывайте о ледорубе (пешне или буре), ящике для хранения съедобных припасов, снастей, прикормках, которые в идеале должені быть хорошо теплоизолированы и стульчик для сидения.
Кроме того, не рекомендуется выходить на зимнюю рыбалку самостоятельно - лучше в компании еще двух человек, при этом держа дистанцию между прорубями во время рыбалки до 5 метров.
И немало важный совет: воздержаться от распития алкогольных напитков во время рыбалки на льду. Если хотите согреться, лучше в этом помогут чай или кофе из качественного термоса, долго может держать тепло.
Рыбалка из льда разрешается исключительно за пределами зимовальных ям зимними удочками и жерлицами всех видов. При этом общее количество крючков не должно превышать 7 единиц на одного рыбака.
Законом также запрещается использование одинарных соединенных между собой двойных и тройных крючков без мормышки, естественной или искусственной приманки и осуществления рыболовства способом багрения.
Также рыбакам следует помнить о средствах для измерения массы и длины рыбы. Так, суточная норма отлова составляет 3 кг плюс одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для отлова.
В частности, во внутренних водоемах минимальные размеры водных биоресурсов, разрешенные к отлову, таковы:
Полный перечень минимальных размеров водных биоресурсов, разрешенных к отлову (скриншот / zakon.rada.gov.ua)
Запрещено также вылавливать рыбу из Красной книги Украины (белуга, осетр, севрюга, стерлядь, хариус европейский, дунайский и черноморский лососи, причерноморский вырезуб, марена днепровская, вязь, подуст, карась золотой и т.п.).
Кроме того, напомним: сейчас в большинстве украинских водоемов действует запрет на отлов раков.
За нарушение вышеперечисленных правил рыбаку "светит" административный штраф или даже уголовная ответственность.
В частности, за одного незаконно пойманного сома нарушителю придется оплатить 5117 грн, сазана (карпа) - 3706 грн, судака - 3587 грн, щуки - 3468 грн, окуня - 3162 грн, леща - 1649 грн, лина - 1598 грн, карася серебристого - 1581 грн, плотва, красноперки и плоскирки - по 1564 грн.
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