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Зима отменяется: синоптики ошеломили аномальным прогнозом

STYLERЖизнь    15.12.2019 - 20:23
Зима отменяется: синоптики ошеломили аномальным прогнозом
Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Украине ожидается потепление до +15 градусов

Погода в Украине с 16 по 20 декабря будет напоминать по температурным показателям середину октября. Синоптики предупреждают о температурных аномалиях в стране – вторая половина декабря будет "жаркой" для нашего климатического региона. В среднем температура будет колебаться на уровне +9… +15 градусов. Об этом говорится в прогнозе "Укргидрометцентра".

Как сообщается, уже с 16 декабря в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха традиционно в западных и южных областях будет самой высокой - +7… +12 градусов. В центральных, северных и восточных регионах - +5… +9 градусов. В Киеве в течение всего дня ожидается +7… +9 градусов, при этом в ночное время +1… +3 градуса. Ночью по всей Украине будет примерно такая температура, как и в столице в это время суток. Единственное различие – температура может чувствоваться иначе при порывах ветра и высокой влажности воздуха.

Зима отменяется: синоптики ошеломили аномальным прогнозом

Прогноз погоды на 16 декабря (скриншот: meteo.gov.ua)

На следующий день, 17 декабря, в Украине ожидается потепление в среднем на 2-3 градуса соответственно для каждого региона. Теплее всего будет во Львове и Ивано-Франковске, где температура достигнет своего максимума в +15 градусов. Во вторник в Украину частично вернется облачность (в восточных регионах), однако синоптики считают, что осадков ожидать не нужно. В ночное время температура будет достигать 0… +6 градусов, при этом ночью теплее всего будет в западных областях.

Зима отменяется: синоптики ошеломили аномальным прогнозом

Прогноз погоды на 17 декабря (скриншот: meteo.gov.ua)

18 декабря температурная ситуация не изменится, но небо над Украиной полностью развеется. Уже 19 декабря синоптики прогнозируют очень ясную солнечную погоду на территории всей страны, однако при этом столбики термометров немного опустятся. В среднем, похолодание в Украине произойдет на 1-3 градуса.

Прогноз погоды на 18 и 19 декабря (скриншот: meteo.gov.ua)

С 20 декабря синоптическая ситуация в Украине существенно изменится. Эксперты предупреждают об осадках в западных, некоторых центральных и северных регионах. Уровень тепла существенно снизится в тех областях, где ожидаются осадки - +5… +10 градусов. В Киеве 20 декабря также ожидаются дожди, которые принесут с собой похолодание до +2… +4 градусов. На востоке и в приморских областях ожидается сухая и прохладная погода - +4… +8 градусов, только на Крымском полуострове сохранится тепло до +10… +12 градусов.

Зима отменяется: синоптики ошеломили аномальным прогнозом

Прогноз погоды на 20 декабря (скриншот: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год.

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