Синоптики дали устрашающий прогноз на зиму: перепады в 36 градусов

Погода в Украине зимой (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в декабре и январе принесет сильные температурные перепады

Погода в Украине зимой 2019-2020 обозначится периодами сильного потепления до +13 и мощных морозов до -23 градусов. Такие данные предоставили ресурсы Укргидрометцентр, Gismeteo, а также народные синоптики.

Так, синоптик Леонид Горбань в прогнозе на зиму отметил, что январь и февраль будут довольно суровыми месяцами. Холодный воздух придет в Украину с Сибири и принесет морозы свыше 20 градусов.

В обновленных данных от Gismeteo устрашающий прогноз народного синоптика подтвердили. Судя по прогнозу для Киева, температура воздуха в январе снизится до -23 градусов в ночное время, а днем будет достигать от -13 до -16. Резкое похолодание начнется уже в первых числах месяца и достигнет пика на Рождество.

Погода в Киеве на январь (скрин: gismeteo.ua)

Но пока что украинцы могут расслабиться, поскольку в ближайшие дни декабрь обещает быть невероятно теплым. Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр. Уже с воскресенья, 15 декабря, температура воздуха начнет повышаться, но значительную часть страны (кроме Запада) накроют дожди.

Температура будет колебаться от +4 до +8, на Закарпатье немного похолодает (+3... +5), в Харьковской и Сумской областях также от +2... до +5. А на Юге - от +7 до +12 тепла.

В Киеве 15 декабря потеплеет до +4... +6, ожидаются дожди.

16 декабря дожди прекратятся, а температурные показатели останутся теми же.

Погода в Украине 15 и 16 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

17-18 декабря сильно потеплеет в западных областях - до +9... +13, в северных областях температура повысится на пару градусов, в остальных регионах - останется на том же уровне. Осадки до среды включительно маловероятны.

В Киеве ожидается +6... +8 градусов. Без осадков.

Погода в Украине 17 и 18 декабря (скрин: meteo.gov.ua)