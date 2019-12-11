ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики ошарашили прогнозом на зиму 2020: морозы до средины марта

STYLERЖизнь    11.12.2019 - 12:33
Синоптики ошарашили прогнозом на зиму 2020: морозы до средины марта
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в январе и феврале 2020 будет довольно суровой

Погода в Украине в январе и феврале 2020 года будет довольно суровой и снежной. При этом морозы затянутся аж до средины марта. Такой неутешительный прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань. Тем не менее, другие погодные ресурсы с ним не совсем согласны. Какой будет зима 2020 в Украине - в материале Styler.

По прогнозу Горбаня, морозы в январе начнутся с самого начала месяца и продлятся до 24 числа, пишет "Апостроф". Если в первых числах будет не очень холодно - от -4 до -5, то уже до 5 января температура сильно снизится - до -12... -13 градусов, а до 10-го числа опустится до -15.

Пика морозов следует ждать с 19 по 23 января (до -20 градусов). Далее последует оттепель с +1... +3 по Цельсию, которая продолжится до первых чисел февраля.

А вот последний месяц зимы, по мнению синоптика, станет самым суровым. В средине месяца возможны морозы до -21 градуса, далее сильные холода отступят, но будут периодически возвращаться в страну до средины марта.

Кроме того, Горбань считает, что снег в январе будет идти почти каждый день. Предварительно синоптик сообщает об осадках на 2-3, 8 и 10 января, а также 14 января.

Народный синоптик прогнозирует, что сильные морозы в Украине будут держаться вплоть до середины марта.

Согласно же прогнозу ресурса "Метеопрог", Украина этой зимой может подвергаться атакам морозного воздуха из Сибири. Похолодания будут резкими, но кратковременными.

А синоптики ресурса Gismeteo в своем прогнозе для Киева на месяц считают, что начало января будет очень теплым и мягким, но с дождями. Согласно их прогнозу, в период с 3 по 6 января дневная температура в столице днем будет колебаться в пределах +6... +9 градусов. Ночью в начале января 2020 небольшие морозы.

Синоптики ошарашили прогнозом на зиму 2020: морозы до средины марта

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)

В Украину идет похолодание: какой будет погода сегодня Сильное ухудшение: синоптики сделали предупреждение о погоде
Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь