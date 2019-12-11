Синоптики ошарашили прогнозом на зиму 2020: морозы до средины марта

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в январе и феврале 2020 будет довольно суровой

Погода в Украине в январе и феврале 2020 года будет довольно суровой и снежной. При этом морозы затянутся аж до средины марта. Такой неутешительный прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань. Тем не менее, другие погодные ресурсы с ним не совсем согласны. Какой будет зима 2020 в Украине - в материале Styler.

По прогнозу Горбаня, морозы в январе начнутся с самого начала месяца и продлятся до 24 числа, пишет "Апостроф". Если в первых числах будет не очень холодно - от -4 до -5, то уже до 5 января температура сильно снизится - до -12... -13 градусов, а до 10-го числа опустится до -15.

Пика морозов следует ждать с 19 по 23 января (до -20 градусов). Далее последует оттепель с +1... +3 по Цельсию, которая продолжится до первых чисел февраля.

А вот последний месяц зимы, по мнению синоптика, станет самым суровым. В средине месяца возможны морозы до -21 градуса, далее сильные холода отступят, но будут периодически возвращаться в страну до средины марта.

Кроме того, Горбань считает, что снег в январе будет идти почти каждый день. Предварительно синоптик сообщает об осадках на 2-3, 8 и 10 января, а также 14 января.

Народный синоптик прогнозирует, что сильные морозы в Украине будут держаться вплоть до середины марта.

Согласно же прогнозу ресурса "Метеопрог", Украина этой зимой может подвергаться атакам морозного воздуха из Сибири. Похолодания будут резкими, но кратковременными.

А синоптики ресурса Gismeteo в своем прогнозе для Киева на месяц считают, что начало января будет очень теплым и мягким, но с дождями. Согласно их прогнозу, в период с 3 по 6 января дневная температура в столице днем будет колебаться в пределах +6... +9 градусов. Ночью в начале января 2020 небольшие морозы.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)