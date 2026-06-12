Удари по мостах заблокували наземні шляхи до Криму і зривають плани РФ щодо наступів, - ISW

Подальші удари України по російських шляхах постачання, ймовірно, матимуть ланцюговий ефект на полі бою та можуть ускладнити підготовку Росії до наступальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналізуючи нові удари ЗСУ в ніч на 11 червня, аналітики відобразили на мапі усі шість мостів та автошляхи між окупованою Херсонською областю і Кримом, які опинилися під атакою за останній тиждень:​​​​​​

Чонгарський міст, атакований 7 та 9 червня;

міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою, пошкоджений 10 червня;

міст через Північно-Кримський канал у районі Преображенки, пошкоджений 11 червня;

міст через Північно-Кримський канал у районі Мирного, пошкоджений 11 червня;

автомобільний міст у напрямку Перекоп - Армянськ, пошкоджений 11 червня;

міст у районі населеного пункту Ставки, пошкоджений 11 червня.

Мапа атакованх мостів між Херсонською областю і Кримом (ISW)

Аналітики зазначають, що українські війська посилюють кампанію ударів середньої дальності проти російських логістичних маршрутів на окупованому півдні України, підриваючи здатність Росії безпечно використовувати шляхи постачання з південно-західної частини Росії до окупованого Криму.

Продовження цих ударів, ймовірно, "матиме каскадний вплив на ситуацію на полі бою та може ускладнити підготовку Росії до наступальних операцій".

Фахівці ISW також підкреслюють, що російська окупаційна влада насилу намагається впоратися із проблемою дефіциту бензину в окупованому Криму, зокрема в Севастополі - що, вочевидь, є наслідком ударів України по російській логістичній та енергетичній інфраструктурі.

В ISW також нагадали, що Сили оборони України, схоже, досягли тактичної переваги у використанні безпілотників на фронті. Це додатково призводить не лише до порушення логістики, але й до збільшення втрат росіян на полі бою на тлі падння рівня набору людей в армію РФ.