Удари по мостах заблокували наземні шляхи до Криму і зривають плани РФ щодо наступів, - ISW
Подальші удари України по російських шляхах постачання, ймовірно, матимуть ланцюговий ефект на полі бою та можуть ускладнити підготовку Росії до наступальних операцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналізуючи нові удари ЗСУ в ніч на 11 червня, аналітики відобразили на мапі усі шість мостів та автошляхи між окупованою Херсонською областю і Кримом, які опинилися під атакою за останній тиждень:
- Чонгарський міст, атакований 7 та 9 червня;
- міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою, пошкоджений 10 червня;
- міст через Північно-Кримський канал у районі Преображенки, пошкоджений 11 червня;
- міст через Північно-Кримський канал у районі Мирного, пошкоджений 11 червня;
- автомобільний міст у напрямку Перекоп - Армянськ, пошкоджений 11 червня;
- міст у районі населеного пункту Ставки, пошкоджений 11 червня.
Мапа атакованх мостів між Херсонською областю і Кримом (ISW)
Аналітики зазначають, що українські війська посилюють кампанію ударів середньої дальності проти російських логістичних маршрутів на окупованому півдні України, підриваючи здатність Росії безпечно використовувати шляхи постачання з південно-західної частини Росії до окупованого Криму.
Продовження цих ударів, ймовірно, "матиме каскадний вплив на ситуацію на полі бою та може ускладнити підготовку Росії до наступальних операцій".
Фахівці ISW також підкреслюють, що російська окупаційна влада насилу намагається впоратися із проблемою дефіциту бензину в окупованому Криму, зокрема в Севастополі - що, вочевидь, є наслідком ударів України по російській логістичній та енергетичній інфраструктурі.
В ISW також нагадали, що Сили оборони України, схоже, досягли тактичної переваги у використанні безпілотників на фронті. Це додатково призводить не лише до порушення логістики, але й до збільшення втрат росіян на полі бою на тлі падння рівня набору людей в армію РФ.
Удари ЗСУ по Чонгарському мосту
Нагадаємо, перший удар по Чонгарському мосту було завдано у неділю, 7 червня. Після цього рух переправою відновили у реверсивному режимі.
9 червня міст повторно атакували дрони, через що рух знову призупинили. Після цього окупаційна так звана влада рекомендувала користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп.
У ЦПД повідомили, що Чонгарський міст повністю знищений після кількох ударів дронами.
Окрім цього, вранці 10 червня на тимчасово окупованій частині Херсонської області перекрили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Це вже друга важлива переправа, рух якою окупанти зупинили за останні дні після Чонгарського мосту.
А у ніч на 11 червня в Криму пролунали вибухи - пабліки повідомили про пожежі в Сімферополі та Севастополі. Також відомо про пошкоджені мости на сухопутних в'їздах.
Детальніше про те, чим важливий Чонгарський міст та як його втрата може ударити по росіянах на фронті, читайте у матеріалі РБК-Україна.