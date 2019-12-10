Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год

Погода в Украине на Новый год (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине на новогодние и рождественские праздники удивит украинцев

Погода в Украине на Новый год и Рождество будет очень теплой, снега не будет, но возможны дожди. Такой прогноз дают синоптики сразу нескольких погодных ресурсов.

Отметим, что ранее некоторые синоптики пугали украинцев сильными морозами и ледяным дождем, которые будут накрывать страну двумя волнами - на новогодние и рождественские праздники.

Согласно же обновленному прогнозу для Киева от ресурса Gismeteo, декабрь в столице будет в целом теплым. В остальных областях Украины вероятны вариации в несколько градусов. Но существенных температурных разрывов не будет.

30-31 декабря вероятен дождь при температуре +2... +4 градуса и около нуля ночью. С 1 по 2 января возможны незначительные морозы, а позже может потеплеть до +9 градусов. 6-7 января днем +4... +6, ночью небольшой минус.

При этом в период праздников вероятны осадки в виде дождей.

Погода в Киеве на месяц (gismeteo.ua)

Синоптики ресурса Accuweather подтверждают прогноз Gismeteo, но по их данным, ночью на Новый год морозы будут посильнее - до -3 градусов, а 1 и 2 января будет идти дождь с мокрым снегом.

Погода в Киеве на месяц (фото: accuweather.com)