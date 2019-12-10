ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 15:17
Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год
Погода в Украине на Новый год (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине на новогодние и рождественские праздники удивит украинцев

Погода в Украине на Новый год и Рождество будет очень теплой, снега не будет, но возможны дожди. Такой прогноз дают синоптики сразу нескольких погодных ресурсов.

Отметим, что ранее некоторые синоптики пугали украинцев сильными морозами и ледяным дождем, которые будут накрывать страну двумя волнами - на новогодние и рождественские праздники.

Согласно же обновленному прогнозу для Киева от ресурса Gismeteo, декабрь в столице будет в целом теплым. В остальных областях Украины вероятны вариации в несколько градусов. Но существенных температурных разрывов не будет.

30-31 декабря вероятен дождь при температуре +2... +4 градуса и около нуля ночью. С 1 по 2 января возможны незначительные морозы, а позже может потеплеть до +9 градусов. 6-7 января днем +4... +6, ночью небольшой минус.

При этом в период праздников вероятны осадки в виде дождей.

Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год

Погода в Киеве на месяц (gismeteo.ua)

Синоптики ресурса Accuweather подтверждают прогноз Gismeteo, но по их данным, ночью на Новый год морозы будут посильнее - до -3 градусов, а 1 и 2 января будет идти дождь с мокрым снегом.

Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год

Погода в Киеве на месяц (фото: accuweather.com)

Будьте осторожны: погода в нескольких регионах сильно ухудшится Зима не вернется: синоптики ошеломили прогнозом
Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь