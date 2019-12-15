Зима скасовується: синоптики приголомшили аномальним прогнозом

Погода в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні очікується потепління до +15 градусів

Погода в Україні з 16 по 20 грудня буде нагадувати за температурними показниками середину жовтня. Синоптики попереджають про температурні аномалії в країні – друга половина грудня буде "спекотною" для нашого кліматичного регіону. В середньому температура коливатиметься на рівні +9... +15 градусів. Про це йдеться в прогнозі "Укргідрометцентру".

Як повідомляється, вже з 16 грудня в Україні очікується суха і сонячна погода. Температура повітря традиційно в західних і південних областях буде найвищою - +7... +12 градусів. У центральних, північних та східних регіонах - +5... +9 градусів. У Києві протягом усього дня очікується +7... +9 градусів, вночі +1... +3 градуси. Вночі по всій Україні буде приблизно така ж температура, як і в столиці в цей час доби. Єдина відмінність – температура може відчуватися інакше при поривах вітру і високій вологості повітря.

Прогноз погоди на 16 грудня (скріншот: meteo.gov.ua)

Наступного дня, 17 грудня, в Україні очікується потепління в середньому на 2-3 градуси відповідно для кожного регіону. Найтепліше буде у Львові та Івано-Франківську, де температура досягне свого максимуму в +15 градусів. У вівторок в Україну частково повернеться хмарність (в східних регіонах), однак синоптики вважають, що опадів очікувати не потрібно. В нічний час температура сягатиме 0... +6 градусів, при цьому вночі найтепліше буде у західних областях.

Прогноз погоди на 17 грудня (скріншот: meteo.gov.ua)

18 грудня температурна ситуація не зміниться, але небо над Україною повністю розвіється. Вже 19 грудня синоптики прогнозують дуже ясну сонячну погоду на території всієї країни, однак при цьому стовпчики термометрів трохи опустяться. У середньому, похолодання в Україні відбудеться на 1-3 градуси.

Прогноз погоди на 18 та 19 грудня (скріншот: meteo.gov.ua)

З 20 грудня синоптична ситуація в Україні суттєво зміниться. Експерти попереджають про опади в західних, деяких центральних та північних регіонах. Рівень тепла істотно знизиться в тих областях, де очікуються опади - +5... +10 градусів. В Києві 20 грудня також очікуються дощі, які принесуть із собою похолодання до +2... +4 градусів. На сході та в приморських областях очікується суха і прохолодна погода - +4... +8 градусів, тільки на Кримському півострові збережеться тепло до +10... +12 градусів.

Прогноз погоди на 20 грудня (скріншот: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптики різко змінили прогноз погоди на Новий рік.