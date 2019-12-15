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Без осадков и до +15: прогноз погоды на неделю

Новости » Общество     15.12.2019 - 12:25
Без осадков и до +15: прогноз погоды на неделю
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях потеплеет до +15 градусов

Погода в Украине на следующей неделе будет теплой и сухой, ожидается рост температуры воздуха до +15 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 16 декабря

Завтра осадки отступят с территории Украины, а температура продолжит расти. Во всех областях ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем в среднем будет колебаться от +4 до +8 градусов, на юге термометры покажут от +8 до +11, а в западных областях до +10...+13 градусов. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов.

Без осадков и до +15: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 17 декабря

Во вторник синоптическая ситуация останется неизменной, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем будет такой же как и в понедельник. Ночью заморозков ожидать не стоит, температура будет колебаться от 0 до +4 градусов.

Без осадков и до +15: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 18 декабря

В среду температура воздуха продолжит расти в западных областях, там прогнозируют потепление до +11...+15 градусов. На остальной территории днем от +5 до +9 градусов, в южных областях до +10. Ночью в среднем от 0 до +4, на юге местами до +7.

Без осадков и до +15: прогноз погоды на неделю

Прогноз на 19 декабря

В четверг в Украине похолодает, на западе температура воздуха опустится до +7...+10 градусов. В остальных областях днем термометры покажут от +5 до +7 градусов, местами температура повысится до +9. Ночью в Винницкой области возможны заморозки до -1, на остальной территории от 0 до +4.

Без осадков и до +15: прогноз погоды на неделю

Напомним, сегодня, по прогнозу синоптиков, большинство территории Украины накроют сильные дожди, лишь в западных областях без осадков. Температура воздуха сегодня будет колебаться от +3 до +8 градусов, в южных областях до +12.

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