Зима близко: Европу ожидают самые суровые морозы за последние 30 лет

Метеорологи из Великобритании считают, что этой зимой Европу накроет экстремально холодный циклон, который уже назвали "Монстр с Востока". Ожидается, что в январе-феврале 2020 года температура снизится до минимума последних 30 лет. Об этом сообщают "Факты".

Кроме того, Европу накроют сильные снегопады. Эксперты заявили, что влияние циклона жители Великобритании почувствовали на себе в феврале этого года, когда в Шотландии температура воздуха составила -14 градусов, а сила ветра достигала 112 км в час.

При этом в Англии выпало более 50 см снега, что стало причиной гибели 17 человек, включая одного ребенка.

Зима в Европе будет самой суровой за последние 30 лет (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, что синоптики рассказали, какие области пострадают от непогоды и столкнутся с ливнями, шквальным ветром и заморозками. Наталка Диденко прогнозирует, что во второй половине недели в Украину придут первые заморозки.

Ранее сообщалось о том, что на известный украинский курорт в Кирилловке обрушился мощный шторм. Отдыхающие покинули пляж и набережную из-за сильного ветра, который поднимал высокие волны и сдувал все вещи туристов в море.

Мы также писали о том, что на курорте Кирилловка прошла песчаная буря, что не характерно для этой местности, поскольку такие бури можно встретить в засушливых и полузасушливых регионах.