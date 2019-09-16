Ливни, шквальный ветер и заморозки: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине напомнит, что на календаре осень

Погода в Украине во вторник, 17 сентября, ухудшится еще сильнее по сравнению с сегодняшним днем. Завтра температура воздуха снизится на несколько градусов, в большинстве областей ожидаются дожди, а местами ливни. Кроме того, будет сильный порывистый ветер.

Наталка Диденко прогнозирует, что во второй половине недели в Украину придут первые заморозки.

Так, осадки завтра вероятны в западных областях, в центре, и местами на Юге страны (кроме Крыма и юга Одесской области).



"Северная часть Украины во вторник окажется в сухом воздухе, разве что вдоль северной границы что-то немного покапает", - пишет Диденко.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Что касается температурных показателей, то столбики термометров во вторник покажут скромные +13... +18 градусов, лишь на Юге и на юго-востоке будет тепло - от 19 до +25 по Цельсию.



Ощутимо похолодает и ночью - от +6 до +12 градусов, на Юге - до +15-ти. Кроме того, будет задувать сильный порывистый западный ветер.

В Киеве 17 сентября будет без осадков, но станет холоднее - маскимум +18, задует западный ветер.

Наталка Диденко прогнозирует, что в дальнейшем холодная погода будет доминировать, будут идти дожди, ожидается ветреная погода. Кроме того, во второй половине недели возможны небольшие заморозки на Севере, Западе и северо-востоке.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали украинцам, какая осень ожидается в 2019 году.

Также мы писали, что известный украинский астролог пророчит раннюю зиму и холодную снежную осень в Украине.