Сильные дожди и резкое похолодание: какие области накроет непогодой

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода сделает резкий поворот в сторону холода

Погода в Украине во вторник, 17 сентября, ожидается неблагоприятная почти во всех областях страны. В нескольких регионах резко опустится температура воздуха и пройдут дожди.

Погода на востоке Украины ожидается пасмурная, в большинстве регионов пройдут кратковременные и умеренные дожди. Сухо будет только в Харьковской области. Ночная температура воздуха составит +8 +12 градусов, днем воздух прогреется до +18 +21 градуса.

На юге синоптики прогнозируют усиление ветра до 7-12 м/с, кратковременные дожди и похолодание. Ночью в регионе от +13 до +17 градусов, днем потеплеет до +22 +24 градусов. В Крыму облачно, без осадков. Ночью +14 +16 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

На севере ожидается сухая погода, осадки не прогнозируются, облачно. Ночная температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов, дневная от +16 до +18 градусов.

Западные области накроет дождями, местами сильными. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 7-12 м/с. Сухая погода сохранится только в Ровенской, Луцкой и Житомирской областях. Ночью в регионе от +7 до +11 градусов, днем воздух прогреется всего до +15 +18 градусов.

В центральной части страны пройдут кратковременные дожди. Ночная температура воздуха опустится до +10 +12 градусов. Днем ожидается всего +17 +19 градусов.

В Киеве 17 сентября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, без осадков. Ночью от +9 до +11 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +16 +18 градусов.

Погода в Украине 17 сентября

Как предупредила синоптик Наталка Диденко, в столице ожидается ухудшение погодных условий в среду, 18 сентября.

"Киевляне! Из ближайшей перспективы самая вероятная какабека выпадет на среду, 18 сентября. Дождь, сильный западный ветер, похолодание до +12 градусов. Дождь – сильнее утром, днем ослабнет и прекратится", - написала синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о шквальном ветре и ливнях – названы регионы.

А также рассказывали о том, что в Карпатах резко похолодало – в регионе зафиксировано понижение температуры до +3 градусов.