На курорте Кирилловка прошла песчаная буря: отдыхающие в шоке (видео)

Песчаная буря в Кирилловке (фото: pixabay.com)

Метеорологи выясняют причину подобного явления

Песчаные бури обычно можно встретить в засушливых и полузасушливых регионах, а потому жители Кирилловки были шокированы тем, что данное явление настигло их местность. Об этом информирует издание "РИА Мелитополь".

Запорожскую область накрыло опасное метеорологическое явление. На снимках и видео можно заметить, как пыль поднимается в воздух с земной поверхности, что существенно ухудшает видимость.

Песчаная буря в Кирилловке (видео: РИА Мелитополь)

Пылевая буря откровенно пугает местных и отдыхающих, хотя некоторые находят в этом нечто красивое.

Песчаная буря в Кирилловке (видео: РИА Мелитополь)

Мы писали, что мощный ливень в Одессе залил улицы буквально за несколько минут, и в некоторых районах города образовались настоящие водные каналы. Также непогода разгулялась и в пригороде, где был зафиксирован смерч.

Ранее в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.

Также сообщалось, что мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.