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На известный украинский курорт обрушился мощный шторм (видео)

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 16:32
На известный украинский курорт обрушился мощный шторм (видео)
Сильный шторм в Кирилловке (фото: коллаж РБК-Украина)

Отдыхающих в Кирилловке распугали погодные условия

Сильный шторм испортил отдых туристам в Кирилловке Запорожской области. Отдыхающим пришлось покинуть пляж и набережную из-за мощного ветра, который сдувал все на своем пути и поднял высокие волны.

Кроме того, вода из берега вышла на десятки метров, но есть и те, кто не боится сильного ветра. Некоторые люди с удовольствием заходили в воду, которая сохраняется на уровне 22 градусов.

Синоптики отдыхающих пока порадовать ничем не могут, поскольку ожидается, что сильный ветер продержится еще как минимум три дня.

Сильный шторм в Кирилловке (видео: YouTube/КреативныйMax)

Напомним, что еще на днях в Кирилловке было замечено много отдыхающих, которые загорали на пляжах и наслаждались бархатным сезоном.

Ранее сообщалось о том, что в Кирилловке установили погодную станцию. Станция передает данные о погоде каждые пять минут и отображает их в реальном времени. Информация будет показана на сайте НИАП "Кирилловка.Укр".

Мы также писали о том, что Кирилловке разразился скандал из-за слива фекалий в море. Сливают нечистоты через проложенные трубы, которые проходят под дорогами.

Активисты заявили, что фекалии сливают просто под ноги отдыхающим. Из-за этого на пляже очень неприятный запах, который распространился по всей Кирилловке.

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