Зима близько: Європу чекають найсуворіші морози за останні 30 років

Метеорологи з Великобританії вважають, що цієї зими Європу накриє екстремально холодний циклон, який вже назвали "Монстр зі Сходу". Очікується, що в січні-лютому 2020 року температура знизиться до мінімуму останніх 30 років. Про це повідомляють "Факти".

Крім того, Європу накриють сильні снігопади. Експерти заявили, що вплив циклону жителі Великобританії відчули на собі в лютому цього року, коли в Шотландії температура повітря становила -14 градусів, а сила вітру досягала 112 км на годину.

При цьому в Англії випало понад 50 см снігу, що стало причиною загибелі 17 людей, включаючи одну дитину.

Зима в Європі буде найсуворішою за останні 30 років (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Нагадаємо, що синоптики розповіли, які області постраждають від негоди і зіткнуться з зливами, шквальними вітрами та заморозками. Наталка Діденко прогнозує, що у другій половині тижня в Україну прийдуть перші заморозки.

Раніше повідомлялося про те, що на відомий український курорт в Кирилівці обрушився потужний шторм. Відпочиваючі покинули пляж і набережну через сильний вітер, який піднімав високі хвилі і здував всі речі туристів в море.

Ми також писали про те, що на курорті Кирилівка пройшла піщана буря, що не характерно для цієї місцевості, оскільки такі бурі можна зустріти в посушливих і напівпосушливих регіонах.