Журналисты показали, как выглядит тюрьма, в которой держат Михаила Саакашвили

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, где его сразу же задержали . Стало известно, что его удерживают не в Тбилиси, а в городе, который находится неподалеку столицы - Рустави. Бывшего президента Грузии доставили туда в ночь на 2 октября. Теперь он находится в камере.

На фото видно, что возле тюрьмы нет никаких сторонников Саакашвили, которые бы требовали его освобождения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет заниматься вопросом возвращения Михаила Саакашвили.

Отметим, что Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году от пятого президента Петра Порошенко. Позже в 2017 году Порошенко лишил его гражданства. В феврале 2018 года его депортировали из страны. В 2019 году президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство.

Мы также писали о том, что после задержания Саакашвили, его новая возлюбленная Лиза Ясько опубликовала в Facebook видео с ним, которое было записано еще до его поездки в Грузию. На нем пара призналась о своих отношениях. При этом у экс-президента Грузии, насколько известно, есть законная жена Сандра Рулофс.