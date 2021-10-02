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У Михаила Саакашвили новая любовь: кто такая Лиза Ясько

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Суббота 02 октября 2021 12:40
У Михаила Саакашвили новая любовь: кто такая Лиза Ясько Фото: Лиза Ясько (facebook.com/lisayasko.ukraine)
Автор: Роман Мирончук

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, где его задержали, поскольку на него заведено несколько дел. При этом нардеп из партии "Слуга народа" Лиза Ясько призналась, что у них с Саакашвили роман.

Об этом Ясько заявила на своей странице в Facebook.

Она опубликовала видео вместе с Михаилом Саакашвили, которое они записали еще до его поездки в Грузию. На нем экс-президент Грузии признался о своих отношениях с украинкой. Ясько также подтвердила это.

Стоит отметить, что слухи о их отношениях ходили уже давно, когда Ясько еще была руководителем постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ. При этом у Саакашвили есть жена Сандра Рулофс, с которой они, насколько известно, не разведены. Пара поженилась в 1993 году и у них есть двое детей.

Кто такая Лиза Ясько

Ясько окончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Она магистр политологии. Она также окончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете.

У Михаила Саакашвили новая любовь: кто такая Лиза Ясько

Во время учебы в Оксфорде была президентом Украинского сообщества Оксфордского университета. Основательница инициативы "Yellow Blue Strategy".

Девушка работала в Министерстве по вопросам диджитализации, культуры, медиа и спорта Великобритании. Также она работала в CFC Consulting, Украинском кризисном медиа-центре, в команде стратегических коммуникаций Администрации президента Украины.

У Михаила Саакашвили новая любовь: кто такая Лиза Ясько

В 2019 году она стала народным депутатом от партии "Слуга народа". В сентябре того же года года Ясько избрали председателем Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

У Михаила Саакашвили новая любовь: кто такая Лиза Ясько

Лиза Ясько (фото: facebook.com/lisayasko.ukraine)

Напомним, у Саакашвили объяснили, почему он вернулся в Грузию.

Мы также писали о том, что прокуратора Грузии заявила о том, что экстрадиция Саакашвили в Украину невозможна.

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Михаил Саакашвили Лиза Ясько
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