Зеленский заявил, что Украина будет заниматься вопросом возвращения Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание Михаила Саакашвили. Он заявил, что постоянно занимался возвращением граждан Украины, украинская сторона будет заниматься и этим вопросом.
Об этом он заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.
"Я постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. И все наши институты, включая МИД и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии в Украине, и разговоры между нашими Кабминами, на уровне премьеров, мы все будем этим заниматься", - заявил он.
Напомним, представитель посольства Грузии рассказал Украине о задержании Саакашвили.
Отметим, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
Экс-президент заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погром телекомпании "Имеди" и растрату средств из госбюджета.