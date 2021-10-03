Журналісти показали, як виглядає в'язниця, в якій тримають Михайла Саакашвілі

Михайло Саакашвілі повернувся до Грузії, де його відразу ж затримали . Стало відомо, що його утримують не в Тбілісі, а в місті, яке знаходиться неподалік столиці - Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня. Тепер він знаходиться в камері.

На фото видно, що біля в'язниці немає ніяких прихильників Саакашвілі, які б вимагали його звільнення.

В'язниця №12 знаходиться в 30 кілометрах від грузинської столиці. У неї звозять екс-чиновників та політиків, які вчинили злочини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона займатиметься питанням повернення Михайла Саакашвілі.

Зазначимо, що Саакашвілі отримав громадянство України в 2015 році від п'ятого президента Петра Порошенка. Пізніше в 2017 році Порошенко позбавив його громадянства. У лютому 2018 року його депортували з країни. У 2019 році президент Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.

Ми також писали про те, що після затримання Саакашвілі, його нова кохана Ліза Ясько опублікувала у Facebook відео з ним, яке було записано ще до його поїздки до Грузії. На ньому пара зізналася про свої стосунки. При цьому у екс-президента Грузії, наскільки відомо, є законна дружина Сандра Рулофс.