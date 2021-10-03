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Журналисты показали, как выглядит тюрьма, в которой держат Михаила Саакашвили

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Грузия, Воскресенье 03 октября 2021 17:00
Журналисты показали, как выглядит тюрьма, в которой держат Михаила Саакашвили Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, где его сразу же задержали. Стало известно, что его удерживают не в Тбилиси, а в городе, который находится неподалеку столицы - Рустави. Бывшего президента Грузии доставили туда в ночь на 2 октября. Теперь он находится в камере.

Фото тюрьмы, в которой удерживают Саакашвили сделал фотограф издания "Телеграф" Ян Доброносов.

Тюрьма №12 находится в 30 километрах от грузинской столицы. В нее свозят совершивших преступления экс-чиновников или политиков.

Журналисты показали, как выглядит тюрьма, в которой держат Михаила СаакашвилиЖурналисты показали, как выглядит тюрьма, в которой держат Михаила СаакашвилиЖурналисты показали, как выглядит тюрьма, в которой держат Михаила Саакашвили

Тюрьма в Грузии, где держат Михаила Саакашвили (фото: Ян Доброносов/"Телеграф" )

На фото видно, что возле тюрьмы нет никаких сторонников Саакашвили, которые бы требовали его освобождения.

Журналисты показали, как выглядит тюрьма, в которой держат Михаила СаакашвилиЖурналисты показали, как выглядит тюрьма, в которой держат Михаила Саакашвили

Тюрьма в Грузии, где держат Михаила Саакашвили (фото: Ян Доброносов/"Телеграф" )

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет заниматься вопросом возвращения Михаила Саакашвили.

Отметим, что Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году от пятого президента Петра Порошенко. Позже в 2017 году Порошенко лишил его гражданства. В феврале 2018 года его депортировали из страны. В 2019 году президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство.

Мы также писали о том, что после задержания Саакашвили, его новая возлюбленная Лиза Ясько опубликовала в Facebook видео с ним, которое было записано еще до его поездки в Грузию. На нем пара призналась о своих отношениях. При этом у экс-президента Грузии, насколько известно, есть законная жена Сандра Рулофс.

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Грузия Михаил Саакашвили
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