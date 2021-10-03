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Журналісти показали, як виглядає в'язниця, в якій тримають Михайла Саакашвілі

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Грузія, Неділя 03 жовтня 2021 17:00
Журналісти показали, як виглядає в'язниця, в якій тримають Михайла Саакашвілі Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Михайло Саакашвілі повернувся до Грузії, де його відразу ж затримали. Стало відомо, що його утримують не в Тбілісі, а в місті, яке знаходиться неподалік столиці - Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня. Тепер він знаходиться в камері.

Фото в'язниці, в якій утримують Саакашвілі зробив фотограф видання "Телеграф" Ян Доброносов.

В'язниця №12 знаходиться в 30 кілометрах від грузинської столиці. У неї звозять екс-чиновників та політиків, які вчинили злочини.

Журналісти показали, як виглядає в'язниця, в якій тримають Михайла СаакашвіліЖурналісти показали, як виглядає в'язниця, в якій тримають Михайла СаакашвіліЖурналісти показали, як виглядає в'язниця, в якій тримають Михайла Саакашвілі

В'язниця в Грузії, де тримають Михайла Саакашвілі (фото: Ян Доброносов/ "Телеграф")

На фото видно, що біля в'язниці немає ніяких прихильників Саакашвілі, які б вимагали його звільнення.

Журналісти показали, як виглядає в'язниця, в якій тримають Михайла СаакашвіліЖурналісти показали, як виглядає в'язниця, в якій тримають Михайла Саакашвілі

В'язниця в Грузії, де тримають Михайла Саакашвілі (фото: Ян Доброносов/ "Телеграф")

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона займатиметься питанням повернення Михайла Саакашвілі.

Зазначимо, що Саакашвілі отримав громадянство України в 2015 році від п'ятого президента Петра Порошенка. Пізніше в 2017 році Порошенко позбавив його громадянства. У лютому 2018 року його депортували з країни. У 2019 році президент Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.

Ми також писали про те, що після затримання Саакашвілі, його нова кохана Ліза Ясько опублікувала у Facebook відео з ним, яке було записано ще до його поїздки до Грузії. На ньому пара зізналася про свої стосунки. При цьому у екс-президента Грузії, наскільки відомо, є законна дружина Сандра Рулофс.

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Грузія Міхеіл Саакашвілі
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