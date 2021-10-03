Журналісти показали, як виглядає в'язниця, в якій тримають Михайла Саакашвілі

Михайло Саакашвілі повернувся до Грузії, де його відразу ж затримали. Стало відомо, що його утримують не в Тбілісі, а в місті, яке знаходиться неподалік столиці - Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня. Тепер він знаходиться в камері.

Фото в'язниці, в якій утримують Саакашвілі зробив фотограф видання "Телеграф" Ян Доброносов.

В'язниця №12 знаходиться в 30 кілометрах від грузинської столиці. У неї звозять екс-чиновників та політиків, які вчинили злочини. В'язниця в Грузії, де тримають Михайла Саакашвілі (фото: Ян Доброносов/ "Телеграф") На фото видно, що біля в'язниці немає ніяких прихильників Саакашвілі, які б вимагали його звільнення. В'язниця в Грузії, де тримають Михайла Саакашвілі (фото: Ян Доброносов/ "Телеграф")