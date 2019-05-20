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Жизни нет: из оккупированного Крыма выдворяют "лицо" пропаганды

STYLERЖизнь    20.05.2019 - 16:12
Жизни нет: из оккупированного Крыма выдворяют "лицо" пропаганды
Фото: коллаж РБК-Украина

Женщина с дочкой уехала на аннексированный полуостров около двух лет назад

Из оккупированного Крыма решили выслать Наталью Кудуеву вместе с дочерью, которая два года назад стала "героиней" российской пропаганды. Так, 9 мая 2016-го в Киеве на акции "Бессмертного полка" с нее сорвали запрещенную георгиевскую ленточку. После этого киевлянка, жалуясь на якобы преследования, сначала уехала в Беларусь, а после отправилась на аннексированный полуостров. 

Кудуева попала в базу "Миротворец", где значится как провокатор. РосТВ активно раскручивало ее рассказы о "нацистах", которые сорвали с 10-летней дочери Насти запрещенную законом ленточку.

Жизни нет: из оккупированного Крыма выдворяют &quot;лицо&quot; пропаганды

Фото: скриншот

Женщина в оккупированном Крыму прописалась в деревне, но затем пебралась в Ялту, так как работы не было, пишет "Комсомольская правда". Они проживают в съемной квартире "практически без удобств, сводя концы с концами".

Жизни нет: из оккупированного Крыма выдворяют &quot;лицо&quot; пропаганды

Фото: скриншот

Теперь Кудуева рассказала, что "суд" может лишить ее прописки и выдворить с полуострова на материковую Украину.

У семье есть вид на жительство в РФ, но получить гражданство нельзя без прописки. Женщина жалуется, что перспектива "депортации" ее очень тревожит, так как по ее мнению "там нет жизни ни Насте, ни мне".

Жизни нет: из оккупированного Крыма выдворяют &quot;лицо&quot; пропаганды

Скрин: myrotvorets.center

Напомним, что недавно Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области приговорил гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги - боевика группировки "ДНР" - к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества. 

Также в мае в Чехии осудили военного за участие в боевых действиях на стороне боевиков-"ДНРовцев" на временно оккупированной территории Украины. 

Добавим, что ранее в Латвии суд приговорил жителя Даугавпилса Артема Скрипника к 5 годам лишения свободы за участие в военных действия на стороне боевиков "ЛНР" в Украине на Донбассе. 

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