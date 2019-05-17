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В Чехии осудили военного, воевавшего за "ДНР"

Новости » Общество    17.05.2019 - 13:48
В Чехии осудили военного, воевавшего за "ДНР"
Фото: суд над Эриком Эшту (lidovky.cz)

Гражданина Чехии осудили по обвинению в терроризме

Военного вооруженных сил Чехии 17 мая осудили по обвинению в терроризме за участие в боевых действиях на стороне "Донецкой народной республики" на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса на своей странице в Facebook.

Суд приговорил гражданина Чехии Эрика Эшту на три года условно с отсрочкой на четыре года. Также суд отменил его воинское звание, что означает фактическое завершение карьеры в чешской армии.

Эшту три недели занимался охраной окопов и выполнял побочные работы у боевиков, в частности, охранял оружие, а также принимал участие в обстрелах.

Сам Эшту заявил, что в Украину он ездил в гости, а в форме сепаратистов и с оружием просто сфотографировался на память.

Напомним, ранее Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации в Украине и приговорил его к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

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