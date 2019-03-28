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В Латвии боевика "ЛНР" приговорили к 5 годам заключения

Новости » Общество    28.03.2019 - 23:15
В Латвии боевика "ЛНР" приговорили к 5 годам заключения
Фото: пророссийские боевики (mykolaivka-rada.gov.ua)

Артем Скрипник был задействован в военных операциях в Луганске весной 2015 года

Рижский окружной суд (Латвия) приговорил жителя Даугавпилса Артема Скрипника, проживающего в стране в статусе негражданина, к пяти годам лишения свободы за участие в военных действия на стороне боевиков "ЛНР" на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство LETA.

Кроме того, в отношении Скрипника на протяжении двух лет после отбытия срока бдет действовать режим испытательного надзора.

Отмечается, что своим решение Рижский суд отменил оправдательный приговор, вынесенный 4 августа 2017 года судом Видземского предместья Риги.

По информации следствия, Скрипник был задействован в военных операциях в Луганске весной 2015 года и обучал сепаратистов обращению с огнестрельным оружием, "активно участвуя в вооруженном конфликте, направленном против территориальной целостности Украины".

В Генеральной прокуратуре Латвии заявили, что действия осужденного противоречили международному праву и уставу ООН.

Напомним, 26 марта член правления Латвийского канала LTV Иварс Приеде сообщил депутатам Сейма, что телевидение уволило сотрудника, который обеспечил телемост между студией LTV и российским каналом Russia Today.

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