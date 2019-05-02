Бразильского боевика "ДНР" Лусварги приговорили к 13 годам тюрьмы

Фото: судебное заседание (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации в Украине и приговорил его к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Сообщается, что обвиняемый признавал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.

Таким образом, суд признал обвиняемого виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тыс. гривен.

Напомним, 4 мая 2018 года праворадикалы организации С14 задержали бразильца в Киеве и доставили в СБУ. 7 мая боевика взяли под стражу. Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе подразделения "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

РБК-Украина писало, что в октябре Лусварги отказался от адвоката Валентина Рыбина и попросил назначить ему государственного защитника.