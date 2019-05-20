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Життя немає: з окупованого Криму видворяють "обличчя" пропаганди

STYLERЖиття    20.05.2019 - 16:12
Життя немає: з окупованого Криму видворяють "обличчя" пропаганди
Фото: колаж РБК-Україна

Жінка з донькою поїхала на анексований півострів близько двох років тому

З окупованого Криму вирішили вислати Наталю Кудуєву разом з донькою, яка два роки тому стала "героїнею" російської пропаганди. Так, 9 травня 2016-го в Києві на акції "Безсмертного полку" з неї зірвали заборонену георгіївську стрічку. Після цього киянка, скаржачись на нібито переслідування, спочатку поїхала до Білорусі, а після вирушила на анексований півострів.

Кудуєва потрапила до бази "Миротворець", де значиться як провокаторка. РосТБ активно розкручували її розповіді про "нацистів", які зірвали з 10-річної дочки Насті заборонену законом стрічку.

Життя немає: з окупованого Криму видворяють &quot;обличчя&quot; пропаганди

Фото: скріншот

Жінка в окупованому Криму прописалася в селі, але потім пебралась до Ялти, бо роботи не було, пише "Комсомольская правда". Вони проживають в орендованій квартирі "практично без зручностей, зводячи кінці з кінцями".

Життя немає: з окупованого Криму видворяють &quot;обличчя&quot; пропаганди

Фото: скріншот

Тепер Кудуєва розповіла, що "суд" може позбавити її прописки і видворити з півострова на материкову Україну.

У сім'ї є вид на проживання в РФ, але отримати громадянство не можна без прописки. Жінка скаржиться, що перспектива "депортації" її дуже турбує, так як на її думку "там немає життя ані Насті, ані мені".

Життя немає: з окупованого Криму видворяють &quot;обличчя&quot; пропаганди

Скрін: myrotvorets.center

Нагадаємо, що нещодавно Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив громадянина Бразилії Рафаеля Лусварги - бойовики угруповання "ДНР" - до 13 років в'язниці з конфіскацією майна.

Також у травні у Чехії засудили військового за участь у бойових діях на боці бойовиків-"ДНРівців" на тимчасово окупованій території України.

Додамо, що раніше в Латвії суд засудив жителя Даугавпілса Артема Скрипника до 5 років позбавлення волі за участь у військових дії на боці бойовиків "ЛНР" в Україні на Донбасі.

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